चीन के शेनझेन शहर में इन दिनों इंसानों से ज्यादा चर्चा रोबोट्स की है। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC समिट से पहले यहां ह्यूमनॉइड रोबोट कतार में खड़े होकर डांस करते दिखे, मैटल के पिंचरे में एक-दूसरे से भिड़े और लोगों को आइसक्रीम भी परोसी। समिट 18 और 19 नवंबर को है, और शहर दुनिया भर के नेताओं की अगवानी की बड़ी तैयारी में जुटा है।

कतार में थिरके रोबोट

रॉयटर्स के वीडियो में कई ह्यूमनॉइड रोबोट कतारों में खड़े दिखते हैं और एक साथ डांस करते हैं। वे हाथ घुमाते हैं, शरीर को झुकाते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं, और सारी हरकतें आपस में ऐसे मिलती हैं जैसे सबको एक ही रूटीन याद कराया गया हो। फॉर्मेशन में चलते हुए ये रोबोट एक ग्रुप परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, जिसे देखने के लिए आने वाले मेहमान और लोग वहां जमा थे। यानी यह सिर्फ एक अकेले रोबोट का करतब नहीं, पूरी टोली का तालमेल था।

पिंजरे में स्पैरिंग करते और आइसक्रीम परोसते दिखे रोबोट

डांस के अलावा रोबोट्स के दो और रूप देखने को मिले। एक में वे धातु के पिंजरे के भीतर आपस में भिड़ते दिखे, यानी स्पैरिंग करते नजर आए। दूसरे में वे आने-जाने वालों और शहर के निवासियों को आइसक्रीम परोसते नजर आए। इन प्रदर्शनों को चीन के रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते जोर की झलक माना जा रहा है, क्योंकि शहर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नेताओं की मेजबानी की तैयारी कर रहा था। यानी रोबोट सिर्फ नाचने तक सीमित नहीं थे, बल्कि आम लोगों के बीच भी सक्रिय दिखे।

समिट से जुड़ी मुख्य बातें

समिट शेनझेन में 18 और 19 नवंबर को आयोजित हो रहा है।

मेजबानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं।

समिट के इतर कई अहम द्विपक्षीय बैठकों की उम्मीद है।

तकनीक का गढ़ और AI पर नजर

शेनझेन चीन का बड़ा तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए नवाचार में देश की तरक्की दिखाने के लिए यह एक अहम जगह मानी जा रही है। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है। ऐसे में नाचते और आइसक्रीम बांटते रोबोट इन चर्चाओं की एक झलक भी देते हैं। यानी रोबोट केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि चीन के रोबोटिक्स पर बढ़ते जोर का हिस्सा भी बनते दिखे।