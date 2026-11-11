भारत में पेटेंट हुई ह्यूंदै जेनेसिस GV90 लग्जरी ईवी!: 500 किमी रेंज का दावा, जानें कब होगी लॉन्च?

दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने भारतीय बाजार में अपने लग्जरी सब-ब्रांड जेनेसिस (Genesis) को साल 2027 में आधिकारिक रूप से लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। इस बहुप्रतीक्षित एंट्री से पहले, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी जेनेसिस GV90 (Genesis GV90) का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल कर दिया है।

विज्ञापन