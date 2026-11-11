भारत में पेटेंट हुई ह्यूंदै जेनेसिस GV90 लग्जरी ईवी!: 500 किमी रेंज का दावा, जानें कब होगी लॉन्च?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 11 Nov 2026 06:18 PM IST
सार
- ह्यूंदै ने भारतीय बाजार में अपने लग्जरी ब्रांड Genesis को 2027 में पेश करने की योजना की पुष्टि की है।
- इसी बीच, कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी Genesis GV90 का डिजाइन पेटेंट भारत में दाखिल किया गया है।
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विस्तार
दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने भारतीय बाजार में अपने लग्जरी सब-ब्रांड जेनेसिस (Genesis) को साल 2027 में आधिकारिक रूप से लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। इस बहुप्रतीक्षित एंट्री से पहले, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी जेनेसिस GV90 (Genesis GV90) का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल कर दिया है।
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वर्तमान में जेनेसिस के वैश्विक पोर्टफोलियो में कुल 7 मॉडल्स शामिल हैं। जिनमें एसयूवी, सेडान, कूप-एसयूवी और शूटिंग ब्रेक जैसे बॉडी स्टाइल मौजूद हैं। भारत में लॉन्च होने के बाद इस फुल-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी का मुकाबला किआ ईवी9 (Kia EV9) और वोल्वो ईएक्स90 (Volvo EX90) जैसी प्रीमियम लग्जरी कारों से होगा।
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Genesis GV90 के एक्सटीरियर और केबिन में कौन-से प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं?डिजाइन और फीचर्स के मामले में Genesis GV90 को बेहद बोल्ड, भव्य और टेक-लोडेड लुक दिया गया है:
- एक्सटीरियर स्टाइलिंग: कार के फ्रंट में सिग्नेचर टू-लाइन डिजाइन दिया गया है, जिसका निचला हिस्सा केंद्र में 'V' आकार का पैटर्न बनाता है। रियर में कनेक्टेड पैरेलल LED टेल लैम्प्स मिलते हैं। इसके साइड प्रोफाइल में 24-इंच के विशाल अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिन पर 285/40-सेक्शन के टायर्स चढ़े हैं। ब्रेकिंग के लिए चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं।
- प्रीमियम इंटीरियर: केबिन में लग्जरी नापा लेदर अपहोल्स्ट्री और 25-इंच का हेड-अप डिस्प्ले (HUD) दिया गया है।
- इन्फोटेनमेंट और साउंड: डैशबोर्ड पर प्लीओस कनेक्ट और ग्लियो एआई सपोर्ट करने वाली 24.6-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, डिजिटल IRVM और डॉल्बी एटमॉस के साथ 25-स्पीकर वाला बैंग एंड ओल्फसेन साउंड सिस्टम मिलता है।
- कंफर्ट और सेफ्टी: दोनों पंक्तियों के लिए पावर्ड सीट्स, सनरूफ में इंटीग्रेटेड एयरबैग्स, एयर सस्पेंशन सिस्टम और रियर-व्हील स्टीयरिंग जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।
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इसके बैटरी पैक, चार्जिंग स्पीड और परफॉर्मेंस के आंकड़े कैसे हैं?Genesis GV90 एक पावरफुल ऑल-इलेक्ट्रिक डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप के साथ आती है:
- बैटरी और पावरट्रेन: इसमें 123.5 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो दोनों मोटर्स को पावर भेजता है। यह सेटअप 657 bhp की कंबाइंड मैक्सिमम पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
- रेंज और 350 kW फास्ट चार्जिंग: कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी सिंगल चार्ज में लगभग 500 किमी की ड्राइविंग रेंज देती है। इसके अलावा, यह 350 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी महज 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।