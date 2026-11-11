दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार में मंदी: चीन में घरेलू कारों की मांग 19 मिलियन से नीचे, क्या निर्यात पर भी असर?
- चीन में घरेलू बिक्री घटने का अनुमान है।
- बिक्री 1.9 करोड़ यूनिट से नीचे।
- 2014 के बाद पहली बार ऐसा होगा।
- वाहन निर्यात 1.1 करोड़ पार रहने की उम्मीद है।
विस्तार
दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार चीन में घरेलू मांग कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इस साल देश में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 1.9 करोड़ यूनिट से नीचे रहने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है, तो 2014 के बाद पहली बार बिक्री इस स्तर से नीचे आ सकती है। हालांकि, घरेलू बाजार में सुस्ती के बावजूद चीन का वाहन निर्यात मजबूत बना हुआ है। पूरे साल निर्यात 1.1 करोड़ यूनिट से अधिक रहने की उम्मीद है।
2014 के बाद पहली बार घट सकती है घरेलू बिक्री
- चीन के एक ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने बुधवार को बताया कि इस साल देश में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 19 मिलियन यूनिट से कम रह सकती है। साल 2014 के बाद यह पहला मौका होगा, जब बिक्री इस आंकड़े से नीचे जाने का अनुमान है।
- यह स्थिति दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार में कमजोर होती मांग की ओर इशारा करती है। घरेलू बिक्री में गिरावट चीन के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चिंता का विषय है।
निर्यात में बनी हुई है तेजी
- घरेलू बाजार में मांग कमजोर होने के बावजूद चीन के वाहन निर्यात की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। 'चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' के मुताबिक, पूरे साल में चीन का वाहन निर्यात 11 मिलियन यूनिट से अधिक रहने की उम्मीद है।
- इससे साफ है कि घरेलू बाजार में सुस्ती के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चीनी वाहनों की मांग निर्यात को सहारा दे रही है।
अक्तूबर में कुल वाहन बिक्री 9.2% घटी
- एसोसिएशन के अनुसार, अक्तूबर में कमर्शियल वाहनों सहित चीन की कुल वाहन बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 9.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में यह गिरावट 8.4% थी। यानी अक्तूबर में बिक्री में गिरावट और बढ़ गई।
- रॉयटर्स के अनुसार, लगातार बढ़ती यह गिरावट चीन के ऑटोमोबाइल बाजार में कमजोर होती मांग को दिखाती है। घरेलू बिक्री के अनुमान और अक्तूबर के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कार बाजार को फिलहाल सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है।