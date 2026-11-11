दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार में मंदी: चीन में घरेलू कारों की मांग 19 मिलियन से नीचे, क्या निर्यात पर भी असर?

दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार चीन में घरेलू मांग कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इस साल देश में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 1.9 करोड़ यूनिट से नीचे रहने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है, तो 2014 के बाद पहली बार बिक्री इस स्तर से नीचे आ सकती है। हालांकि, घरेलू बाजार में सुस्ती के बावजूद चीन का वाहन निर्यात मजबूत बना हुआ है। पूरे साल निर्यात 1.1 करोड़ यूनिट से अधिक रहने की उम्मीद है।

विज्ञापन