महिंद्रा और टाटा की बड़ी तैयारी: जून 2027 तक लॉन्च होंगी कई नई गाड़ियां, जानें संभावित फीचर्स और इंजन की डिटेल

आने वाला साल भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफी शानदार हाेने वाला है। 2027 में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने की तैयारी में हैं, जिनमें महिंद्रा और टाटा के मॉडल भी शामिल हैं। हाल ही में महिंद्रा ने जून 2027 तक भारत में तीन नए मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है। कंपनी की संभावित नई पेशकशों में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप, विजन S कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन मॉडल और BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हो सकती हैं। इतना ही नहीं, महिंद्रा 2027 की पहली छमाही में कुल पांच बड़े लॉन्च की तैयारी भी कर रही है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स भी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन की नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

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क्या है महिंद्रा का प्लान?

महिंद्रा 2027 की पहली छमाही में पांच बड़े लॉन्च की तैयारी में है। यह जानकारी महिंद्रा के Q2 FY27 नतीजों की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सामने आई। इस दौरान महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ राजेश जेजुरिकर ने कहा, "हम 2027 की पहली छमाही में पांच बड़े लॉन्च की उम्मीद कर रहे हैं।" हालांकि कंपनी ने सभी प्रोडक्ट्स के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस लाइन-अप में विजन S कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन, BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी और स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप शामिल होंगे। महिंद्रा के इस लॉन्च प्लान में शामिल गाड़ियों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है...