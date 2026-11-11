मेड-इन-इंडिया रेनो काइगर को अफ्रीका में मिली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग: जानें क्या है क्रैश टेस्ट नतीजे?

भारत में बनी रेनो काइगर (Renault Kiger) ने ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) के लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में शानदार सुधार दर्ज किया है। लेटेस्ट अफ्रीका के लिए सुरक्षित कारें (Safer Cars for Africa) क्रैश टेस्ट अभियानों के तहत अपडेटेड काइगर ने वयस्क सुरक्षा (एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) के लिए 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। जबकि बच्चों की सुरक्षा (चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) में इसे 3-स्टार रेटिंग मिली है।

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