मेड-इन-इंडिया रेनो काइगर को अफ्रीका में मिली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग: जानें क्या है क्रैश टेस्ट नतीजे?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:41 PM IST
सार
- भारत में बनी रेनो काइगर ने ग्लोबल NCAP के लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में अपनी सेफ्टी रेटिंग में सुधार किया है।
- अफ्रीका के लिए सुरक्षित कारें अभियान के तहत हुए परीक्षण में SUV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली है।
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विस्तार
भारत में बनी रेनो काइगर (Renault Kiger) ने ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) के लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में शानदार सुधार दर्ज किया है। लेटेस्ट अफ्रीका के लिए सुरक्षित कारें (Safer Cars for Africa) क्रैश टेस्ट अभियानों के तहत अपडेटेड काइगर ने वयस्क सुरक्षा (एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) के लिए 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। जबकि बच्चों की सुरक्षा (चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) में इसे 3-स्टार रेटिंग मिली है।
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अगस्त 2026 में भारत में पेश किए गए इस अपडेटेड मॉडल को 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सुरक्षा उपकरणों के साथ टेस्ट किया गया था।
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2022 के मुकाबले नई रेनो काइगर के सेफ्टी फीचर्स में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?वर्षों के दौरान रेनो ने काइगर के सेफ्टी हार्डवेयर में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं:
- पुराना मॉडल (2022): साल 2022 में ग्लोबल एनकैप द्वारा टेस्ट किए गए प्री-फेसलिफ्ट मॉडल को केवल 2-स्टार रेटिंग मिली थी। उस समय कार में सिर्फ 2 एयरबैग्स दिए गए थे और इसमें ESC या ISOFIX जैसे फीचर्स गायब थे।
- अपडेटेड मॉडल (2026): रेनो के चेन्नई प्लांट में बनने वाली और 16 देशों में निर्यात होने वाली नई काइगर में अब 6 एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, ESC, सीटबेल्ट रिमाइंडर, सीटबेल्ट प्री-टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए जा रहे हैं।
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क्रैश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में काइगर ने कितना स्कोर किया?ग्लोबल एनकैप की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, वाहन ने फ्रंटल और अन्य सुरक्षा मापदंडों पर मिला-जुला प्रदर्शन किया:
- स्कोर और रेटिंग: एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कार ने 34 में से 25.20 अंक हासिल किए, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 30.21 अंक प्राप्त किए।
- स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी (संरचनात्मक मजबूती): मूल्यांकन के अनुसार, फ्रंटल क्रैश टेस्ट के दौरान कार का फुटवेल एरिया और बॉडीशैल 'अस्थिर' पाए गए, जो अतिरिक्त भार सहने में सक्षम नहीं थे।
- चाइल्ड डमी टेस्ट: टेस्ट के दौरान 3 साल के बच्चे के डमी का सिर कार के इंटीरियर से टकराया और छाती पर अधिक दबाव दर्ज किया गया।
साइड इम्पेक्ट और अन्य सेफ्टी टेस्ट्स में कार का प्रदर्शन कैसा रहा?साइड और पोल इम्पेक्ट टेस्ट के दौरान विभिन्न अंगों की सुरक्षा के आंकड़े इस प्रकार रहे:
- साइड इम्पेक्ट टेस्ट: टेस्ट के दौरान कार का एक दरवाजा खुल गया, जिसके कारण अंक काटे गए। हालांकि, सिर, पेट और पेल्विस की सुरक्षा अच्छी दर्ज की गई। जबकि चेस्ट सुरक्षा 'पर्याप्त' रही। 18 महीने के बच्चे के डमी को फ्रंटल और साइड दोनों टेस्ट में पूरा प्रोटेक्शन मिला।
- साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट: इसमें हेड और पेल्विस प्रोटेक्शन को 'अच्छा', पेट की सुरक्षा को 'पर्याप्त', जबकि छाती की सुरक्षा को 'सीमित' रेटिंग दी गई।
- पैदल यात्री सुरक्षा व नियम: काइगर ने पैदल यात्री सुरक्षा नियमों (UN127) का पूरी तरह से पालन किया है। और यह ग्लोबल एनकैप के ESC और सीटबेल्ट रिमाइंडर (SBR) मानकों पर भी खरी उतरी है।