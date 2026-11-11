कब वापसी कर रही है फोर्ड मस्टैंग कोबरा?: कंपनी ने जारी किया पहला टीजर, जानें संभावित इंजन और फीचर्स

अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड (Ford) अपनी मशहूर मस्कुलर परफॉर्मेंस कार Mustang Cobra को एक बार फिर बाजार में वापस लाने की तैयारी कर रही है। फोर्ड रेसिंग (Ford Racing) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संक्षिप्त वीडियो जारी कर इसका पहला टीजर पेश किया है। टीजर में कार के "रेसिंग डीएनए" और इंजन पर जोर दिया गया है।

विज्ञापन