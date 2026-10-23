फॉर्मूला 73 कैफे रेसर ने दी भारत में दस्तक: लॉन्च से पहले बिक गईं बाइक की सभी यूनिट्स, क्यों है यह इतनी खास?

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फॉर्मूला 73 का डिजाइन पुरानी रेसिंग बाइक की याद दिलाता है। इसमें सिल्वर और एक्वा-ग्रीन लिवरी दी गई है। फ्यूल टैंक पर ऊपर से नीचे तक जाने वाली गोल्ड स्ट्राइप इसका खास हिस्सा है।

यह स्ट्राइप मूल इमोला डेस्मो बाइक पर मौजूद बिना पेंट वाली पट्टी से प्रेरित है। उस समय पिट क्रू इसी हिस्से की मदद से बिना किसी गेज के फ्यूल लेवल देख सकते थे। इसके कैफे रेसर लुक को पूरा करने के लिए बाइक में कई खास डिजाइन एलिमेंट जैसे क्लिप-ऑन हैंडलबार्स, बार-एंड मिरर्स, छोटी फेयरिंग, टेपर्ड टेल, बिललेट एल्युमिनियम लीवर्स और फुटपेग्स और रिजोमा फ्यूल कैप शामिल हैं। ये सभी चीजें बाइक को क्लासिक रेसिंग स्टाइल देती हैं।

वहीं, इसकी आधुनिक बनावट इसे मौजूदा दौर की प्रीमियम मोटरसाइकिलों के बीच अलग पहचान देती है।

डुकाटी फॉर्मूला 73 में 803cc का डेस्मोड्यू एल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन 8,250rpm पर 73hp की अधिकतम पावर और 7,000rpm पर 65.2Nm का टॉर्क पैदा करता है।

इस मॉडल के लिए खास तौर पर विकसित टर्मिनोनी एग्जॉस्ट भी दिया गया है। यानी बाइक के इंजन और एग्जॉस्ट को इसके खास एडिशन की पहचान के अनुरूप तैयार किया गया है।

फॉर्मूला 73 में स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। सस्पेंशन के लिए आगे 41mm केवाईबी यूएसडी फोर्क और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल केवाईबी मोनोशॉक दिया गया है।

बाइक का वजन बिना फ्यूल के 183kg है। इसमें 17-इंच के स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं, जिन पर पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगाए गए हैं।

डुकाटी फॉर्मूला 73 सिर्फ अपने रेट्रो लुक की वजह से खास नहीं है। इसका डिजाइन और नाम कंपनी के रेसिंग से जुड़ा है। यह बाइक 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो को ट्रिब्यूट (सम्मान) देती है। यह डुकाटी की पहली रोड-गोइंग मोटरसाइकिल थी, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।इसका संबंध 750 इमोला डेस्मो से भी था। इसी बाइक को पॉल स्मार्ट और ब्रूनो स्पागियारी ने 1972 की 200 मिगलिया दी इमोला रेस में जीत दिलाई थी। यह प्रोडक्शन-डेरिव्ड मोटरसाइकिलों के लिए यूरोप की पहली रेस थी।सिल्वर और एक्वा-ग्रीन रंग में रेट्रो लुकइस लिमिटेड-एडिशन बाइक में सिर्फ पुराने दौर का डिजाइन नहीं है, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर भी दिए गए हैं। इनमें कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और दो राइडिंग मोड्स शामिल हैं।बाइक में 4.3-इंच की TFT स्क्रीन दी गई है, जिस पर जरूरी जानकारी देखी जा सकती है। इसके अलावा फुल-एलईडी लाइटिंग भी मिलती है। खरीदार चाहें तो एक्सेसरीज के तौर पर हीटेड ग्रिप्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी चुन सकते हैं।डुकाटी फॉर्मूला 73 की दुनिया भर में सिर्फ 873 यूनिट्स बनाई जाएंगी। हर बाइक की स्टीयरिंग प्लेट पर अलग सीरियल नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो बाइक के लिमिटेड-एडिशन होने की पुष्टि करता है।खरीदारों को एक खास बॉक्स भी दिया जाएगा। इसमें डुकाटी स्टाइल सेंटर की पुरानी तस्वीरें और स्केच शामिल होंगे। इससे इस मोटरसाइकिल के डिजाइन और उसके पीछे की एतिहासिक प्रेरणा को समझने का मौका मिलेगा।डुकाटी फॉर्मूला 73 की भारत में एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख है। कंपनी दुनिया भर में इसकी 873 यूनिट्स ही बनाएगी। भारत के लिए तय किया गया पूरा आवंटन पहले ही बिक चुका है।