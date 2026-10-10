इस दिवाली ₹6 लाख से लेकर ₹3.35 करोड़ तक की गाड़ियां लॉन्च: त्योहार पर बंपर धमाका, देखें पूरी लिस्ट

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₹6 लाख से ₹20 लाख के बजट में कौन-सी नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं? बजट और मिड-साइज सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों ने कई नए मॉडल और फेसलिफ्ट उतारे हैं: एंट्री-लेवल सेगमेंट: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी नई कार Aeris (एरीस) को 6.27 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है। जबकि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई Baleno (बलेनो) की शुरुआती कीमत 7.08 लाख रुपये है। इसके अलावा, टोयोटा 14 अक्तूबर को अपनी Glanza Facelift (ग्लैंजा फेसलिफ्ट) को लगभग 6 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारने की तैयारी में है।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी नई कार Aeris (एरीस) को 6.27 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है। जबकि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई Baleno (बलेनो) की शुरुआती कीमत 7.08 लाख रुपये है। इसके अलावा, टोयोटा 14 अक्तूबर को अपनी Glanza Facelift (ग्लैंजा फेसलिफ्ट) को लगभग 6 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारने की तैयारी में है। विज्ञापन ₹10 लाख से ₹20 लाख का सेगमेंट: महिंद्रा ने Thar OG (थार ओजी) को 12.5 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया है। और 3XO का नया वर्जन भी इस महीने आने की उम्मीद है। होंडा ने अपनी Elevate Facelift (एलिवेट फेसलिफ्ट) (कीमत 11.8 लाख रुपये से 18 लाख रुपये) से पर्दा उठाया है। जबकि Skoda Slavia Facelift (स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट) की रेंज 10 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच है। विज्ञापन विज्ञापन ₹20 लाख से ₹40 लाख के सेगमेंट में कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रीमियम और मिड-साइज एसयूवी तथा हाइब्रिड पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए भी इस त्योहारी सीजन कई धांसू गाड़ियां आई हैं: Kia Sorento: किआ ने अपनी नई एसयूवी Sorento (सोरेंटो) को 34 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया है।

किआ ने अपनी नई एसयूवी Sorento (सोरेंटो) को 34 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया है। MG Tomahawk सीरीज: एमजी (MG) ने हेक्टर टोमाहॉक ईवी (Hector Tomahawk EV) को 20 लाख रुपये और इसके प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन को 30 लाख रुपये की कीमत पर उतारा है।

एमजी (MG) ने हेक्टर टोमाहॉक ईवी (Hector Tomahawk EV) को 20 लाख रुपये और इसके प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन को 30 लाख रुपये की कीमत पर उतारा है। Renault Duster Hybrid: बहुप्रतीक्षित रेनो डस्टर हाइब्रिड (Duster Hybrid) 17 अक्तूबर को भारतीय बाजार में अपनी धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। ₹40 लाख से ₹3.35 करोड़ तक की प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियां कौन-सी हैं? लग्जरी सेगमेंट में जर्मन और स्वीडिश कंपनियों ने अपनी फ्लैगशिप कारों को पेश कर त्योहारी रौनक को और बढ़ा दिया है: BMW: कंपनी ने X1 लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन को 59 लाख रुपये और ऑल-इलेक्ट्रिक i5 लॉन्ग-व्हीलबेस को 79.60 लाख रुपये में लॉन्च किया है। इसके अलावा अपडेटेड 7-Series पेश की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक i7 की शुरुआती कीमत 1.95 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने X1 लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन को 59 लाख रुपये और ऑल-इलेक्ट्रिक i5 लॉन्ग-व्हीलबेस को 79.60 लाख रुपये में लॉन्च किया है। इसके अलावा अपडेटेड 7-Series पेश की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक i7 की शुरुआती कीमत 1.95 करोड़ रुपये है। Audi और Volvo: ऑडी अपनी नई Q3 को 16 अक्तूबर को लॉन्च करने वाली है। वहीं, वोल्वो (Volvo) की इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप कारें ES90 और EX90 12 अक्तूबर को आ रही हैं,।जिनकी अनुमानित कीमत 1.1 करोड़ रुपये से 1.2 करोड़ रुपये के बीच है।

ऑडी अपनी नई Q3 को 16 अक्तूबर को लॉन्च करने वाली है। वहीं, वोल्वो (Volvo) की इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप कारें ES90 और EX90 12 अक्तूबर को आ रही हैं,।जिनकी अनुमानित कीमत 1.1 करोड़ रुपये से 1.2 करोड़ रुपये के बीच है। Mercedes-Benz: मर्सिडीज-बेंज ने अपनी बेहद लग्जरी Maybach S-Class Facelift (मेबैक S-क्लास फेसलिफ्ट) को 3.35 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च किया है।

इस त्योहारी सीजन में अलग-अलग प्राइस कैटेगरी में आई इन तमाम गाड़ियों के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह शानदार लाइनअप कंपनियों के लिए रिकॉर्ड तोड़ बिक्री में तब्दील हो पाता है या नहीं। बजट और मिड-साइज सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों ने कई नए मॉडल और फेसलिफ्ट उतारे हैं:प्रीमियम और मिड-साइज एसयूवी तथा हाइब्रिड पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए भी इस त्योहारी सीजन कई धांसू गाड़ियां आई हैं:लग्जरी सेगमेंट में जर्मन और स्वीडिश कंपनियों ने अपनी फ्लैगशिप कारों को पेश कर त्योहारी रौनक को और बढ़ा दिया है:इस त्योहारी सीजन में अलग-अलग प्राइस कैटेगरी में आई इन तमाम गाड़ियों के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह शानदार लाइनअप कंपनियों के लिए रिकॉर्ड तोड़ बिक्री में तब्दील हो पाता है या नहीं।

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में नई गाड़ियों की बहार आ चुकी है। अगस्त में ओणम के आसपास शुरू हुआ लॉन्च का यह सिलसिला अक्तूबर तक जोरों पर है। इस त्योहारी सीजन में ऑटो निर्माता कंपनियों ने 6 लाख रुपये की शुरुआती एंट्री-लेवल कार से लेकर 3.35 करोड़ रुपये तक की लग्जरी कारों को बाजार में उतारा है। जिससे हर बजट के ग्राहकों के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है।