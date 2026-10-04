ऑटो टिप्स: कार की सफाई के बाद भी आ रही बदबू? इन छह जगहों पर छिपी हो सकती है गंदगी, जानें क्या करना चाहिए

कार की सफाई कराने के बाद भी अगर अंदर से बदबू आ रही है, तो सिर्फ सीट और फ्लोर मैट साफ करना काफी नहीं है। कई बार गंदगी, धूल या नमी ऐसी जगहों पर जमा हो जाती है, जहां आसानी से नजर नहीं जाती। केबिन एयर फिल्टर, एसी वेंट, कारपेट के नीचे, सीटों के नीचे और डोर पॉकेट जैसी जगहें भी बदबू की वजह बन सकती हैं। अक्सर खाने-पीने की चीजें गिरने या कार में पानी जाने से भी कुछ समय बाद गंध आने लगती है। ऐसे में सिर्फ परफ्यूम लगाने के बजाय बदबू की असली वजह पता करना जरूरी है।

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अगर आपके कार से लगातार बदबू आ रही है, तो सबसे पहले केबिन एयर फिल्टर चेक करें। यह बाहर से आने वाली धूल और गंदगी को रोकता है, लेकिन समय के साथ इसमें धूल, छोटे कण और नमी जमा हो सकती है। इससे एसी चलाते समय कार के अंदर खराब गंध आने लगती है। अगर फिल्टर काफी गंदा हो गया है, तो उसे बदलवाना बेहतर हो सकता है। फिल्टर की जांच और बदलाव का समय कार के मॉडल, इस्तेमाल और ड्राइविंग कंडीशन पर निर्भर करता है।साथ ही ध्यान रखें कि बदबू कब ज्यादा आ रही है। अगर बदबू खासतौर पर एसी चालू करने के बाद ज्यादा महसूस होती है, तो एसी सिस्टम की जांच करवा सकते हैं। एसी सिस्टम के अंदर नमी रहने पर फफूंद या दूसरे सूक्ष्म जीव बढ़ सकते हैं, जिससे हवा के साथ गंध आने लगती है। सिर्फ एसी वेंट के बाहर सफाई करने से हमेशा समस्या दूर नहीं होती। अगर बदबू लगातार बनी हुई है, तो एसी सिस्टम की प्रोफेशनल सफाई और जांच कराना बेहतर रहेगा।कई बार कार में पानी या कोई ड्रिंक गिर जाती है और वह कारपेट के नीचे तक पहुंच जाती है। अगर नमी लंबे समय तक बनी रहे, तो वहां से बदबू आने लगती है। इसलिए सिर्फ फ्लोर मैट साफ करना पर्याप्त नहीं है। मैट हटाकर उसके नीचे की जगह भी देखें। अगर कारपेट गीला है, तो उसे अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। खासकर बारिश के मौसम में या पानी भरी सड़क से गुजरने के बाद इस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए।कार की सीटों के नीचे अक्सर ऐसी जगह होती है, जहां सामान्य सफाई के दौरान ध्यान नहीं जाता। खाने के टुकड़े, पैकेट या दूसरी चीजें वहां फंस सकती हैं और लंबे समय तक पड़ी रहने पर बदबू पैदा कर सकती हैं। सीटों के नीचे और आसपास की जगह को वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ करना मददगार हो सकता है।कार के डोर पॉकेट में रखे पुराने खाने के पैकेट या गीली चीजें भी बदबू की वजह बन सकती हैं। इसी तरह बूट में रखा सामान, गीला कपड़ा या जूते लंबे समय तक पड़े रहने पर गंध पैदा कर सकते हैं। इसलिए कार की सफाई करते समय डोर पॉकेट और बूट को भी पूरी तरह खाली करें और अच्छी तरह साफ करें।अगर कार में बारिश का पानी, गिरी हुई ड्रिंक या किसी दूसरे स्रोत से नमी पहुंच गई है, तो बदबू कुछ समय बाद सामने आ सकती है। लगातार नमी रहने से कार के अंदर फफूंद और दूसरे सूक्ष्म जीवों के पनपने का खतरा बढ़ सकता है।अगर कार के किसी हिस्से में नमी दिखाई दे रही है, तो उसे जल्द से जल्द सुखाना जरूरी है। बार-बार नमी की समस्या हो रही है, तो पानी अंदर आने के स्रोत की भी जांच करानी चाहिए।एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सफाई के बाद भी कार में बदबू बनी हुई है, तो सिर्फ कार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करने से समस्या की असली वजह खत्म नहीं होगी। इससे कुछ समय के लिए बदबू दब सकती है, लेकिन कारण मौजूद रहने पर गंध दोबारा आ सकती है।इसलिए पहले बदबू की वजह पता करें। अगर समस्या एसी सिस्टम, केबिन फिल्टर, लगातार नमी या कार के किसी दूसरे हिस्से से जुड़ी है, तो सर्विस सेंटर या विशेषज्ञ से जांच कराना बेहतर है।कार को फ्रेश बनाए रखने के लिए कार में खाने-पीने की चीजें लंबे समय तक न छोड़ें। बारिश के बाद कार के अंदर नमी की जांच करें और गीले मैट या कारपेट को अच्छी तरह सुखाएं। समय-समय पर केबिन एयर फिल्टर की स्थिति भी चेक करवाएं।इसके अलावा कार की नियमित इंटीरियर क्लीनिंग और वैक्यूमिंग करें। इससे उन जगहों पर गंदगी जमा होने की संभावना कम होगी, जहां बाद में बदबू पैदा हो सकती है।