बीएमडब्ल्यू की नई इलेक्ट्रिक M कार देश में पेटेंट: कैसी होगी यह लग्जरी ईवी? जानिए इस शानदार गाड़ी की खास बातें

कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारत में अपने एम कॉन्सेप्ट न्यू क्लास का डिजाइन पेटेंट करवा लिया है। यह कॉन्सेप्ट बीएमडब्ल्यू एम की अगली पीढ़ी की हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेडान का पूर्वावलोकन (प्रीव्यू) है। इस कॉन्सेप्ट मॉडल को पहली बार जून 2026 में फ्रांस की एतिहासिक 24 Hours of Le Mans रेस के दौरान दुनिया के सामने पेश किया गया था।

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