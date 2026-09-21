एक मिनट में 100 किमी की रेंज!: चीनी कंपनी सनवोडा ने पेश की क्रांतिकारी 15C ईवी बैटरी तकनीक, जानें डिटेल्स

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इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कुछ अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीकें: टेस्ला (Tesla): इसके V3 और V4 सुपरचार्जर 250 kW तक की पावर देते हैं, जो लगभग 15 मिनट में 200 मील (320 किमी) की रेंज जोड़ते हैं।

इसके V3 और V4 सुपरचार्जर 250 kW तक की पावर देते हैं, जो लगभग 15 मिनट में 200 मील (320 किमी) की रेंज जोड़ते हैं। विज्ञापन बीएमडब्ल्यू (BMW): आधुनिक बीएमडब्ल्यू ईवी 250 kW तक की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती हैं, जिससे 28 से 35 मिनट में बैटरी 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।

आधुनिक बीएमडब्ल्यू ईवी 250 kW तक की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती हैं, जिससे 28 से 35 मिनट में बैटरी 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। विज्ञापन विज्ञापन मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz): मर्सिडीज की गाड़ियां 200 kW से 330 kW के बीच डीसी फास्ट-चार्जिंग स्पीड का दावा करती हैं, जिससे चार्जिंग टाइम घटकर 22 से 32 मिनट रह जाता है। हालांकि, चीनी बैटरी दिग्गज 'सनवोडा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंपनी लिमिटेड' (Sunwoda EVB) द्वारा पेश की गई नई तकनीक के सामने ये आंकड़े बेहद साधारण नजर आने लगे हैं। सनवोडा की नई 15C LFP बैटरी तकनीक क्या है और यह कितनी तेज चार्ज होती है? शैनडोंग के जाओझुआंग में आयोजित एक हालिया बैटरी उद्योग सम्मेलन में सनवोडा EVB ने अपनी नई 15C LFP बैटरी तकनीक से पर्दा उठाया। इस तकनीक के दावे इलेक्ट्रिक वाहन जगत को हैरान करने वाले हैं: 5 मिनट में 70% चार्ज: कंपनी का दावा है कि यह बैटरी महज 5 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक और सिर्फ 9 मिनट में 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।

कंपनी का दावा है कि यह बैटरी महज 5 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक और सिर्फ 9 मिनट में 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है। 1 मिनट में 100 किमी रेंज: इसका सीधा गणित यह है कि चार्जर से जुड़े होने के दौरान यह बैटरी हर एक मिनट में लगभग 100 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज जोड़ती है। अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग के दौरान यह बैटरी ओवरहीटिंग को कैसे नियंत्रित करती है? अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग में सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक गर्मी का पैदा होना है, क्योंकि बहुत कम समय में भारी मात्रा में ऊर्जा बैटरी में भेजने से गंभीर थर्मल स्ट्रेस पैदा होता है।

सनवोडा की इस तकनीक की असली खासियत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि सामान्य तापमान पर थर्मल स्थिरता बनाए रखने की क्षमता है।

कंपनी का कहना है कि उसका नया सिस्टम अत्यधिक चार्जिंग लोड के दौरान भी तापमान को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि है। क्या -20 डिग्री सेल्सियस जैसे अत्यधिक ठंडे मौसम में भी यह बैटरी काम करेगी? कड़ाके की ठंड में ईवी बैटरियों की परफॉर्मेंस अक्सर गिर जाती है, लेकिन सनवोडा का दावा है कि उसकी नई 15C बैटरी शून्य से नीचे के तापमान में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है।

-20 डिग्री सेल्सियस (-20°C) के अत्यधिक कम तापमान में भी यह बैटरी महज 15 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है और कार में 700 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ सकती है। क्या इस सुपरफास्ट चार्जिंग से बैटरी लाइफ खराब होगी? कंपनी क्या वारंटी दे रही है? आमतौर पर यह माना जाता है कि बार-बार हाई-स्पीड या सुपरफास्ट चार्जिंग करने से बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन सनवोडा ने इस धारणा को चुनौती देते हुए अपनी नई बैटरी पर 10 साल या 3 लाख किलोमीटर की तगड़ी वारंटी देने का ऐलान किया है। और इसके लिए अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग के उपयोग पर कोई शर्त या प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है।

सनवोडा कोई नई कंपनी नहीं है; यह पहले से ही जीली (Geely), डोंगफेंग (Dongfeng) और जीएसी (GAC) जैसी प्रमुख चीनी कार निर्माता कंपनियों को बैटरी सेल्स की आपूर्ति करती है। यदि वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में यह तकनीक सफल साबित होती है, तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल देगी। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कुछ अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीकें:हालांकि, चीनी बैटरी दिग्गज 'सनवोडा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंपनी लिमिटेड' (Sunwoda EVB) द्वारा पेश की गई नई तकनीक के सामने ये आंकड़े बेहद साधारण नजर आने लगे हैं।शैनडोंग के जाओझुआंग में आयोजित एक हालिया बैटरी उद्योग सम्मेलन में सनवोडा EVB ने अपनी नई 15C LFP बैटरी तकनीक से पर्दा उठाया। इस तकनीक के दावे इलेक्ट्रिक वाहन जगत को हैरान करने वाले हैं:

इलेक्ट्रिक वाहनों में चार्जिंग की रफ्तार लंबे समय से एक बड़ी चुनौती और प्रतिस्पर्धा का विषय रही है। टेस्ला (Tesla) के V3 और V4 Superchargers 250 kW तक की चार्जिंग क्षमता देते हैं। जबकि आधुनिक बीएमडब्ल्यू (BMW) इलेक्ट्रिक वाहन भी 250 kW तक की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करते हैं। मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) के कुछ मॉडल 200 से 330 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग क्षमता के साथ आते हैं।