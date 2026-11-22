सर्दियों शुरू होते ही कार चलाने वालों की मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। कम तापमान का असर कार की बैटरी से लेकर टायर, इंजन ऑयल और कूलिंग सिस्टम तक पर पड़ता है। कई बार ठंड में कार स्टार्ट करने में परेशानी आती है, तो कभी टायर का प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सर्दियां बढ़ने से पहले ही गाड़ी की सही तरीके से देखभाल कर ली जाए। आइए इस लेख में ऐसे पांच टिप्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ठंड के मौसम में अपनी कार को खराब होने से बचा सकते हैं।

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