BMW C 400 GT: भारत का सबसे महंगा स्कूटर लॉन्च, जानें कीमत और क्या है इसमें खास

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 12 Oct 2021 03:57 PM IST

सार BMW Motorrad (बीएमडब्ल्यू मोटरराड) ने भारतीय बाजार में अपना ऑल-न्यू C 400 GT (सी 400 जीटी) प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर लॉन्च कर दिया है। BMW C 400 GT मैक्सी-स्कूटर भारत का सबसे महंगा स्कूटर है, जिसका कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है।



BMW Motorrad (बीएमडब्ल्यू मोटरराड) ने मंगलवार को भारतीय बाजार में अपने नए C 400 GT (सी 400 जीटी) प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर को लॉन्च करने का एलान किया। BMW C 400 GT मैक्सी-स्कूटर शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.95 लाख रुपये तय की है। इस कीमत पर, नया C 400 GT भारत का सबसे महंगा स्कूटर है, जिसका कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है।



बुकिंग शुरू

कंपनी ने मंगलवार से बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया की सभी डीलरशिप पर नए स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी है। बीएमडब्ल्यू का नया सी 400 जीटी प्रीमियम मिडसाइज स्कूटर भारतीय बाजार में पूरी तरह से बिल्ट-अप यूनिट (सीबीयू) के रूप में उपलब्ध होगा। ऑल-न्यू BMW C 400 GT स्कूटर दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें एल्पाइन व्हाइट और स्टाइल ट्रिपल ब्लैक कलर शामिल हैं।



इंजन, पावर और टॉप स्पीड

ऑल-न्यू बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी में एक नया 350 cc वाटर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है। यह इंजन 7500 आरपीएम पर 34 एचपी (25 किलोवाट) का पीक आउटपुट और 5750 आरपीएम पर 35 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। BMW C 400 GT स्कूटर सिर्फ 9.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 139 किमी प्रति घंटा है। नया C 400 GT में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। यह स्कूटर 6.5-इंच के फुल-कलर टीएफटी स्क्रीन और मल्टीफंक्शनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आता है। बीएमडब्ल्यू मोटरराड मल्टी-कंट्रोलर राडर को वाहन और कनेक्टिविटी फंक्शन तक तुरंत एक्सेस सुनिश्चित करता है। स्कूटर बीएमडब्ल्यू मोटरराड कनेक्टिविटी एप के साथ आता है। स्कूटर के कुछ अन्य प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटोमैटिक स्टैबिलिटी कंट्रोल (एएससी), ऑप्टिमाइज्ड लाइटिंग के साथ सीट स्टोरेज कंपार्टमेंट और यूएसबी चार्जिंग सॉकेट शामिल हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाह ने कहा, "ऑल-न्यू BMW C 400 GT की लॉन्च भारत में शहरी मोबिलिटी सेगमेंट में एक नए युग की शुरुआत करता है। इस प्रगतिशील और फुर्तीले मिड-साइज स्कूटर को शहर और लंबे टूरिंग गंतव्यों को आसानी से जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे शहर में सवारी कर रहे हों, दफ्तर जाना हो या वीकेंड टूर का आनंद ले रहे हों- नई बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी पूरी तरह से सवारी का आनंद लेने के लिए एकदम सही साथी है। न सिर्फ अकेले बल्कि एक अन्य पैसेंजर के साथ भी।"