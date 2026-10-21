शानदार डिजाइन और तूफानी रफ्तार: जानिए कौन सी हैं भारत की 5 सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कारें?

भारतीय ऑटो मार्केट में अब केवल सामान्य इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं बल्कि करोड़ों की अल्ट्रा-लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कारें भी बिक रही हैं। देश के रईस और कार लवर अब एनवायरमेंट फ्रेंडली और लक्जरी फैसिलिटी से लैस इन प्रीमियम गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। बेहतरीन ड्राइविंग रेंज, शानदार पिकअप और आलीशान इंटीरियर के साथ ये लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश की सड़कों पर अपनी एक अलग ही शान बिखेर रही हैं।

कौन सी है सबसे शांत और आलीशान इलेक्ट्रिक कूपे कार?

रोल्स-रॉयस स्पेक्टर को दुनिया की सबसे शानदार और लग्जरी इलेक्ट्रिक कूपे कार माना जाता है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 7.50 करोड़ रुपये से लेकर 9.50 करोड़ रुपये तक जाती है। यह गाड़ी अपनी वंडरफुल पीस, मक्खन जैसी स्मूथ राइड और शाही बनावट के लिए जानी जाती है। इसके अंदर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे आप सड़क पर नहीं बल्कि किसी उड़ते हुए महल में सफर कर रहे हैं, जो इसे भारतीय बाजार की सबसे महंगी और नायाब इलेक्ट्रिक कार बनाता है।

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बीएमडब्ल्यू आई7 क्या है सबसे अलग?

बीएमडब्ल्यू आई7 एक ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.95 करोड़ रुपये है। यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो खुद ड्राइव करने के बजाय पीछे बैठकर सफर करना पसंद करते हैं। इसके पिछले हिस्से में मिलने वाली बड़ी थिएटर जैसी स्क्रीन और बेजोड़ लग्जरी इसमें सफर करने वाले को सफर के दौरान पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कराती है, जिससे यह रईसों की पहली पसंद बन चुकी है।

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ये दो गाड़ियां भी हैं पॉप्यूलर

पोर्शे टायकन: इसकी कीमत लगभग 1.50 करोड़ से 2.31 करोड़ रुपये के बीच है। यह कार अपनी रेसिंग जैसी शानदार हैंडलिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जो रफ्तार के शौकीनों में काफी पॉप्यूलर है। बीएमडब्ल्यू आईएक्स: इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपये है। यह गाड़ी अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और लंबी बैटरी रेंज के लिए बेहद लोकप्रिय है। यह गाड़ी लग्जरी ईवी सेगमेंट को और मजबूत बनाती है।

स्पोर्टी डिजाइन वाली ऑडी ई-ट्रॉन जीटी है खास

ऑडी ई-ट्रॉन जीटी की कीमत भारतीय बाजार में लगभग 1.72 करोड़ रुपये से 1.95 करोड़ रुपये के बीच है। यह गाड़ी उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो लग्जरी के साथ-साथ जबरदस्त रफ्तार और स्पोर्टी लुक के दीवाने हैं। इसका एक्सटीरियर डिजाइन और तूफानी एक्सीलरेशन इसे युवाओं और स्पीड लवर्स के लिए पहली पसंद बना देता है, जो सड़क पर उतरते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है।