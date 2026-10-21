वायरल वीडियो: चीन में बन गई ऐसी एसयूवी जो पानी पर तैरेगी, टैंक की तरह 360 डिग्री घूमेगी; इसके बारे में जानिए

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ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वाहन अप्रूवल डेटाबेस में भी इस एसयूवी का नाम सामने आया है। इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और चार इलेक्ट्रिक मोटरों वाला पावरट्रेन मिलता है। कंपनी के अनुसार, यह कार महज 3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। विज्ञापन



Tesla’s competitor BYD is creating cars that can float temporarily in water! Its Yangwang U8 Luxury SUV can enter emergency floating mode - a feature designed for emergency situations such as flooding. While Tesla’s Flying car ideas was capturing attention, BYD is also.. 1/2 https://t.co/GuaYxRgZBx — Ludic Explorer🤸🏻🔍 (@JkJerry) October 20, 2026 विज्ञापन विज्ञापन



कब और कहां हो सकती है लॉन्च? यह कार सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होगी। बता दें कि बीवाईडी पिछले करीब दो साल से ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यांगवांग U8 के राइट-हैंड ड्राइव वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। इस वर्जन में ड्राइवर की सीट दाईं ओर होती है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गाड़ियों में होता है।

कंपनी ने यह भी एलान कर दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया में इस एसयूवी को बेचने पर विचार कर रही है। अब इसे ऑस्ट्रेलियन डिजाइन रूल्स का सर्टिफिकेशन मिलने से इसकी संभावित एंट्री की दिशा में प्रगति हुई है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख या शोरूम में उपलब्धता को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं दी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वाहन अप्रूवल डेटाबेस में भी इस एसयूवी का नाम सामने आया है। इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और चार इलेक्ट्रिक मोटरों वाला पावरट्रेन मिलता है। कंपनी के अनुसार, यह कार महज 3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

कारों की दुनिया में कंपनियां अब सिर्फ रफ्तार और लग्जरी पर ही नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में काम आने वाली तकनीक पर भी काफी ध्यान दे रही हैं। चीन की दिग्गज कार निर्माता कंपनी बीवाईडी की लग्जरी एसयूवी यांगवांग U8 इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। यह एसयूवी बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति में कुछ समय तक पानी पर तैर सकती है। अब यह गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसे ऑस्ट्रेलियन डिजाइन रूल्स यानी एडीआर का सर्टिफिकेशन मिल गया है, जो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर इसे उतारने की दिशा में एक अहम कदम है।