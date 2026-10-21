टाटा मोटर्स अपनी सबसे पसंदीदा एसयूवी नेक्सन का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पेश करने वाली है। नई टाटा नेक्सन को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इससे पहले इसके इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) मॉडल की भी झलक सामने आई थी। ऐसे में संभावना है कि कंपनी नई नेक्सन के पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन को एक साथ लॉन्च कर सकती है। नई एसयूवी के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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