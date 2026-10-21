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Hindi News ›   Automobiles News ›   Mahindra XUV 3XO CNG Bookings Open India with 24.7 km/kg Mileage

महिंद्रा XUV 3XO CNG की बुकिंग शुरू: माइलेज से लेकर फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल, क्या है बुकिंग का आसान तरीका?

Wed, 21 Oct 2026 10:52 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 21 Oct 2026 10:52 AM IST
सार

महिंद्रा ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO के सीएनजी मॉडल की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। अगर आप भी इस कार को खरीदना चाहते हैं, तो इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस सीएनजी को घर लाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे...   
 

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Mahindra XUV 3XO CNG Bookings Open India with 24.7 km/kg Mileage
महिंद्रा XUV 3XO CNG - फोटो : महिंद्रा

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महिंद्रा ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO के CNG वर्जन की बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.99 लाख से शुरू होकर लगभग12.27 लाख तक जाती है। कंपनी ने इसे चार वेरिएंट में पेश किया है। इसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल-सीएनजी इंजन, ट्विन सीएनजी सिलेंडर और कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह एसयूवी सीएनजी पर 24.7 किमी प्रति किग्रा का माइलेज दे सकती है।
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