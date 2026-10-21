महिंद्रा XUV 3XO CNG की बुकिंग शुरू: माइलेज से लेकर फीचर्स तक जानें पूरी डिटेल, क्या है बुकिंग का आसान तरीका?

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महिंद्रा ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO के CNG वर्जन की बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.99 लाख से शुरू होकर लगभग12.27 लाख तक जाती है। कंपनी ने इसे चार वेरिएंट में पेश किया है। इसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल-सीएनजी इंजन, ट्विन सीएनजी सिलेंडर और कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह एसयूवी सीएनजी पर 24.7 किमी प्रति किग्रा का माइलेज दे सकती है।