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Hindi News ›   Automobiles News ›   XPeng Flying Car Set for China Debut in 2027 at 300000 Dollars: Check Flight Range, Specs And Features

चीन में अगले साल कब लॉन्च हो रही है उड़ने वाली कार?: जानें XPeng की कार की रेंज-फीचर्स, टेस्ला पर कसा तंज!

Wed, 11 Nov 2026 10:48 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 11 Nov 2026 10:48 PM IST
सार

  • इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब उड़ने वाली कारों की दौड़ तेज होती दिख रही है।
  • चीन की कंपनी XPeng 2027 की दूसरी छमाही में अपने दो-सीटर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को सीमित इस्तेमाल के लिए पेश करने की तैयारी कर रही है।
  • इसकी कीमत करीब 3 लाख डॉलर यानी लगभग 2.18 करोड़ रुपये बताई गई है।

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XPeng Flying Car Set for China Debut in 2027 at 300000 Dollars: Check Flight Range, Specs And Features
XPeng Mocks Tesla - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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टेस्ला द्वारा अपने फ्लाइंग व्हीकल कॉन्सेप्ट के प्रदर्शन के बाद अब चीनी ईवी निर्माता कंपनी XPeng अपनी टू-सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी की योजना 2027 की दूसरी छमाही तक चीन में मनोरंजक उपयोग और आपातकालीन सेवाओं के लिए इसे सीमित आधार पर बाजार में उतारने की है।

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इस उड़ने वाली कार की कीमत लगभग $300,000 (लगभग 2.18 करोड़ रुपये) रखी गई है। लिस्बन में आयोजित वेब समिट के दौरान XPeng की फ्लाइंग व्हीकल विंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेली झाओ ने इस बात की आधिकारिक घोषणा की। लगभग एक दशक के शोध और परीक्षणों के बाद इसे चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों से सीमित परिचालन के लिए प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है।
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XPeng की फ्लाइंग कार का डिजाइन और मैकेनिज्म पारंपरिक कारों से कितना अलग है?

मार्केट में 'फ्लाइंग कार' के नाम से प्रचारित किए जाने के बावजूद, इसका डिजाइन पारंपरिक पहियों वाली कारों से बिल्कुल अलग है:
  • सिक्स-प्रोपेलर पैसेंजर ड्रोन: इसमें सड़क पर चलने के लिए कोई पहिए नहीं दिए गए हैं। इसके बजाय, यह छह इलेक्ट्रिक प्रोपेलर्स का उपयोग करती है, जो इसे एक बड़े पैसेंजर ड्रोन जैसा रूप देते हैं।
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  • सिक्स-व्हील कैरियर वैन (ट्रांसफॉर्मर स्टाइल): इस $300,000 के पैकेज में 6-व्हील वाली एक बड़ी कैरियर वैन (फोर्ड ट्रांजिट के आकार की) शामिल है, जो इस एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एयरक्राफ्ट वैन के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है और इसके कलपुर्जे खुद-ब-खुद अपनी स्थिति में अनफोल्ड (विस्तारित) हो जाते हैं। झाओ ने इस तंत्र की तुलना 'ट्रांसफॉर्मर्स' फिल्मों से की है।
  • कॉम्पैक्ट केबिन: इसका कॉकपिट बेहद कॉम्पैक्ट है, जिसका इंटीरियर काफी हद तक छोटी कारों (जैसे फिएट 500) जितना है। 
 

इसके इंजन, रेंज, स्पीड और नियंत्रण से जुड़े क्या आंकड़े सामने आए हैं?

तकनीकी क्षमताओं के मामले में इसका प्रदर्शन फिलहाल शुरुआती चरण में है:
  • वर्टिकल टेक-ऑफ और ऑटोमैटिक फ्लाइट: यह छह प्रोपेलर्स की मदद से लंबवत (वर्टिकली) उड़ान भरती है। इसे अंदर बैठे व्यक्ति द्वारा जॉयस्टिक से नियंत्रित किया जा सकता है, या यह पहले से तय रूट पर ऑटोमैटिकली भी उड़ सकती है।
  • 5 मिनट में फ्लाइंग ट्रेनिंग: प्रशिक्षित पायलट झाओ का दावा है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग महज 5 मिनट में दी जा सकती है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक शर्तों का खुलासा नहीं किया है।
  • उड़ान क्षमता और रेंज: वर्तमान में यह एयरक्राफ्ट 30 किलोमीटर (18.6 मील) की दूरी तक उड़ सकता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कंपनी बैटरी एनर्जी डेंसिटी को 400 kWh/kg तक बढ़ाकर इसकी रेंज को दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
 

चीन की 'लो-अल्टीट्यूड इकोनॉमी' और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में यह कार कहां ठहरती है?

यह लॉन्च ऐसे समय में हो रहा है जब चीन सरकार अपनी 'लो-अल्टीट्यूड इकोनॉमी' को तेजी से बढ़ावा दे रही है:
  • शुरुआती उपयोग का दायरा: शुरुआती चरण में इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के बजाय आउटडोर एडवेंचर (जैसे डाइविंग, सर्फिंग, ऑफ-रोडिंग) के शौकीनों, ग्रामीण इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए सीमित पार्क क्षेत्रों में पेश किया जाएगा।
  • 20 से अधिक कंपनियां रेस में: चीन में लगभग 20 कंपनियां ऐसे उड़ने वाले वाहन विकसित कर रही हैं। XPeng ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ समझौते किए हैं और वह यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश की योजना बना रही है।
  • टेस्ला बनाम XPeng पर झाओ का तंज: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा पेश किए गए गैस-बर्स्ट फ्लाइंग व्हीकल कॉन्सेप्ट पर चुटकी लेते हुए झाओ ने कहा कि मस्क का प्रदर्शन "उड़ान भरने के बजाय केवल कूदने" जैसा था और वह एक सर्कस शो जैसा दिखता था। जबकि XPeng की कार वास्तविक हवाई यात्रा के लिए डिजाइन की गई है।
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