टीवीएस ने फेस्टिव सीजन से पहले अपनी रोनिन को अपडेट किया है। कंपनी ने बाइक में कई नए फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें ड्यूल-चैनल एबीएस, टाइप-सी चार्जिंग, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी ओर, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बड़े इंजन और ज्यादा टॉर्क के साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। ऐसे में कीमत, इंजन, वजन और फीचर्स के लिहाज से दोनों बाइक्स में क्या अंतर है, आइए जानते हैं।

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