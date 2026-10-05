मर्सिडीज-मेबैक S-क्लास: आज भारत में दस्तक दे सकती है लग्जरी कार, जानें नए डिजाइन और फीचर्स में क्या मिलेगा खास

लग्जरी कार लवर्स के लिए आज का दिन बेहद खास हो सकता है, क्योंकि मर्सिडीज-बेंज भारत में अपनी अपडेटेड 2026 मर्सिडीज-मेबैक S-क्लास को पांच अक्तूबर 2026 को लॉन्च करने जा रही है। ग्लोबल डेब्यू के बाद अब यह लग्जरी सेडान भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है। नई मेबैक S-क्लास में अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स, नया डिजिटल आर्किटेक्चर और अतिरिक्त कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स मिलेंगे। मौजूदा मॉडल की कीमत 2.87 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम, बिना ऑप्शन्स) है और नए अपडेट्स को देखते हुए इसकी कीमत तीन करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं आज लॉन्च होने वाली नई Mercedes-Maybach S-Class में क्या खास मिल सकता है।

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पांच अक्तूबर को कंपनी मर्सिडीज-मेबैक S-क्लास की कीमतों का खुलासा करेगी। अपडेटेड लग्जरी सेडान का ग्लोबल डेब्यू पहले ही हो चुका है और अब यह भारतीय शोरूम्स में आने के लिए तैयार है।मौजूदा मर्सिडीज-मेबैक S-क्लास की कीमत 2.87 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। जो कीमत ऑप्शन्स के बिना है। नई कार में एक्सटीरियर और इंटीरियर में किए गए कई अपग्रेड्स को देखते हुए इसकी कीमत 3 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम कीमत और भारत में उपलब्ध वेरिएंट लाइनअप की जानकारी आज लॉन्च के दौरान ही सामने आएगी।नई मेबैक S-क्लास के डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव इसका इल्युमिनेटेड ग्रिल है, जो पहले की तुलना में करीब 20 प्रतिशत बड़ा हो गया है। इसके अलावा कार में रीडिजाइंड हेडलैंप्स दिए गए हैं। कंपनी ने नए 20-इंच और 21-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील डिजाइन भी पेश किए हैं। ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा मैन्युफैक्चर पेंट ऑप्शन्स और टू-टोन कलर स्कीम्स भी मिलेंगी। हालांकि, इन बदलावों के बावजूद कार अपने परिचित मेबैक S-क्लास प्रोपोर्शन्स को बरकरार रखती है।इंटीरियर में भी नई मर्सिडीज मेबैक S-क्लास को कई बड़े अपडेट मिले हैं। इसमें नया डिजिटल आर्किटेक्चर और बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शन्स वाला अपग्रेडेड MBUX सिस्टम दिया गया है। इसके सुपरस्क्रीन-स्टाइल डैशबोर्ड में तीन प्रमुख स्क्रीन शामिल हैं। इसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले शामिल हैं। इससे कार का केबिन पहले की तुलना में ज्यादा डिजिटल और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड नजर आता है।नई मेबैक S-क्लास में रियर-सीट कंफर्ट पर खास फोकस किया गया है। इसकी एग्जीक्यूटिव रियर सीट्स 43 डिग्री तक रीक्लाइन की जा सकती हैं। इन सीट्स में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन भी दिए गए हैं। इसके अलावा 2026 वर्जन में नए स्मार्टफोन-स्टाइल रियर कंट्रोल्स मिलते हैं, जिससे पीछे बैठे यात्री कार के अलग-अलग फंक्शन्स को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे।मैकेनिकल तौर पर नई मेबैक S-क्लास को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कई पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है। एस 580 में 4.0-लीटर V8 इंजन मिलता है। वहीं एस 580e में 3.0-लीटर सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 22kWh बैटरी दी गई है। वहीं एस 680 अलग-अलग बाजारों में अलग पावरट्रेन कॉन्फिगरेशन के साथ उपलब्ध है।दरअसल, कंपनी ने अभी तक भारत के लिए प्लान किए गए इंजन या वेरिएंट का खुलासा नहीं किया है। मर्सिडीज बेंज आज लग्जरी सेडान के भारतीय लॉन्च के दौरान इसकी कीमत के साथ भारत में उपलब्ध वेरिएंट और पावरट्रेन की जानकारी भी कंफर्म कर सकती है। ऐसे में भारतीय ग्राहकों के लिए नई मेबैक S-क्लास में कौन-सा इंजन और कौन-सा वेरिएंट आएगा, इसका जवाब आज मिल सकता है।मौजूदा मेबैक मर्सिडीज S-क्लास की कीमत 2.87 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। नई कार में डिजाइन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमाइजेशन के स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं।इन्हीं अपडेट्स को देखते हुए नई 2026 मर्सिडीज-मेबैक S-क्लास की कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी वास्तविक कीमत और वेरिएंट लाइनअप का खुलासा आज लॉन्च के दौरान होगा।2026 मर्सिडीज-मेबैक S-क्लास का भारत में लॉन्च आज, 5 अक्तूबर 2026 को होने जा रहा है। नई कार में बड़ा इल्युमिनेटेड ग्रिल, नए अलॉय व्हील, ज्यादा पेंट और टू-टोन कलर ऑप्शन्स, अपडेटेड MBUX सिस्टम और ज्यादा आरामदायक रियर सीट्स जैसे बदलाव किए गए हैं।वहीं, भारत में इसका कौन-सा पावरट्रेन आएगा और इसकी शुरुआती कीमत कितनी होगी, यह आज लॉन्च के साथ साफ हो जाएगा। खासतौर पर इसकी कीमत 3 करोड़ रुपये के पार जाती है या नहीं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।