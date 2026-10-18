19 अक्तूबर राशिफल: इन पांच राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, नई नौकरी के बनेंगे योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 AM IST
सार
आज का राशिफल: जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
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विस्तार
मेष राशि
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मेष राशि वालों को बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार में आज आपको लाभ होगा। आपकी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और परिस्थितियों में सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों के तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं।
वृषभ राशि
आज दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके काम की सराहना कर सकते हैं। बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं, किसी भी मामले में दूसरों की बातों में आने से बचें।
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मिथुन राशि
आज दिन सामान्य रहने वाला है। किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है। किसी यात्रा से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। परिवार का माहौल शांत रखने की कोशिश करें और महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें।
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कर्क राशि
आज बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात या महत्वपूर्ण बैठक आपके करियर के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज महत्वपूर्ण फैसले लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।
सिंह राशि
सिंह राशि के लिए दिन लाभकारी रहेगा। आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अपनी बात स्पष्टता से रखें और यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज उसकी योजना बनाने और जरूरी तैयारियां करने के लिए अच्छा दिन हो सकता है।
कन्या राशि
आज करियर में सही दिशा में उठाए गए कदम भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। सक्रिय रहना और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना आपको सफलता के करीब ले जाएगा।आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है।
तुला राशि
आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। दूसरों के सुझावों को भी खुले मन से सुनें और अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। छोटी-सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है। किसी भी आर्थिक मामले में पूरी जानकारी लेने के बाद ही कदम उठाएं।
वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। व्यापार का काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें। समझदारी और सोच-विचार के साथ उठाए गए कदम आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपको अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है।
धनु राशि
आज कुछ परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। मनचाहा परिणाम पाने में समय लग सकता है। व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है और कुछ मामलों में नुकसान की आशंका भी है। आर्थिक मामलों में राहत मिलने से आपकी चिंता कम हो सकती है।
मकर राशि
व्यापार का विस्तार करने के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। जीवनसाथी के साथ अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा। दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलें और किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें।
कुंभ राशि
किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में नए अवसरों के रास्ते खोल सकती है। लेकिन व्यापार करने वालों को फिलहाल नए निवेश के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें और आर्थिक योजनाओं पर अच्छी तरह विचार करें।
मीन राशि
नए लोगों से संपर्क बढ़ाने और अपनी योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का यह अच्छा समय हो सकता है। कामकाज में भी आपका प्रभाव बना रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है।
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