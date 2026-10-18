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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 19 October 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों के मन की इच्छा हो सकती है पूरी, दिन रहेगा सुखद

Mon, 19 Oct 2026 05:42 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:42 AM IST
सार

बातचीत करते समय अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अनजाने में कही गई बात किसी को दुखी कर सकती है। कामों को टालने की आदत छोड़कर समय पर जिम्मेदारियां पूरी करें। आपका धैर्य और सकारात्मक व्यवहार आज कई परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है।

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Aaj ka meen rashifal 19 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि मीन राशि के लोग कल्पनाशील और दयालु स्वभाव के माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इसे जल तत्व की संवेदनशील राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, मीन राशि के लोग अपनी सहानुभूति और रचनात्मक सोच के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में भावनाओं और अपनापन को महत्व देते हैं। वहीं, गुरुवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 3 माना जाता है।

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
मीन राशि वालों के लिए आज मान-सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ के संकेत हैं। अचानक धन प्राप्त होने की संभावना बन सकती है, जिससे आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में नए अवसरों का रास्ता खोल सकती है। सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी दिन उपयोगी रह सकता है। हालांकि, दूसरों से बातचीत करते समय अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अनजाने में कही गई बात किसी को दुखी कर सकती है। कामों को टालने की आदत छोड़कर समय पर जिम्मेदारियां पूरी करें। आपका धैर्य और सकारात्मक व्यवहार आज कई परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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