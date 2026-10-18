आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए बनेंगे सफलता के योग, लेकिन काम को लेकर बरतें सावधानी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:37 AM IST
सार
किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो। व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है और कुछ मामलों में नुकसान की आशंका भी है। धैर्य से काम लें और विवादों से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।
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विस्तार
धनु राशि
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धनु राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले और आशावादी माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इसे अग्नि तत्व की ज्ञानप्रिय राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, धनु राशि के लोग अपनी सकारात्मक सोच और नई चीजें सीखने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में खुलापन और सच्चाई पसंद करते हैं। वहीं, गुरुवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 3 माना जाता है।
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
धनु राशि वालों को आज अपने व्यवहार और आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। किसी को भी बिना अच्छी तरह विचार किए पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि इससे बाद में परेशानी हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से अपनी बात रखें। किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो। व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है और कुछ मामलों में नुकसान की आशंका भी है। धैर्य से काम लें और विवादों से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।