फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 19 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकती है बड़ी उपलब्धि, कारोबार में बढ़ेगी तरक्की

Mon, 19 Oct 2026 06:39 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 06:39 AM IST
सार

बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि आपकी कोई बात गलत अर्थ में ली जा सकती है। साथ ही, काम की व्यस्तता के बीच सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें।

विज्ञापन
Aaj ka makar rashifal 19 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मकर राशि के लोग अनुशासित और मेहनती माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी शनि हैं और इसे पृथ्वी तत्व की व्यावहारिक राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, मकर राशि के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में भरोसे और स्थिरता को महत्व देते हैं। वहीं, शनिवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 8 माना जाता है।

विज्ञापन


मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि वालों के लिए आज अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ने का दिन है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं और मन में चल रही कुछ चिंताएं भी कम होंगी। व्यापार करने वालों के सामने कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं, बशर्ते वे सोच-समझकर फैसले लें। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर ध्यान दें। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि आपकी कोई बात गलत अर्थ में ली जा सकती है। साथ ही, काम की व्यस्तता के बीच सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें।
विज्ञापन


19 -25 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसकी बढ़ेगी परेशानी? जानें सभी 12 राशियों का हाल
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मकर राशि के जातक कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतें, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed