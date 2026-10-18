आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकती है बड़ी उपलब्धि, कारोबार में बढ़ेगी तरक्की

मकर राशि के लोग अनुशासित और मेहनती माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी शनि हैं और इसे पृथ्वी तत्व की व्यावहारिक राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, मकर राशि के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में भरोसे और स्थिरता को महत्व देते हैं। वहीं, शनिवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 8 माना जाता है।

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