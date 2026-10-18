आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए आएंगे नए मौके, आय के साधनों में हो सकती है बढ़ोतरी

कुंभ राशि कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र सोच वाले और रचनात्मक माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी शनि हैं और इसे वायु तत्व की विचारशील राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, कुंभ राशि के लोग अपनी अलग सोच और समाज के प्रति जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में स्वतंत्रता के साथ आपसी समझ को भी महत्व देते हैं। वहीं, शनिवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 8 माना जाता है।

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