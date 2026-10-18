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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 19 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए आएंगे नए मौके, आय के साधनों में हो सकती है बढ़ोतरी

Mon, 19 Oct 2026 06:41 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 06:41 AM IST
सार

व्यापार करने वालों को फिलहाल नए निवेश के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों का आकलन करें। गुस्से पर नियंत्रण रखने से रिश्तों और कामकाज, दोनों में संतुलन बना रहेगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 19 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र सोच वाले और रचनात्मक माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी शनि हैं और इसे वायु तत्व की विचारशील राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, कुंभ राशि के लोग अपनी अलग सोच और समाज के प्रति जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में स्वतंत्रता के साथ आपसी समझ को भी महत्व देते हैं। वहीं, शनिवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 8 माना जाता है।

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि वालों के लिए आज परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। घर में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने प्रोजेक्ट और जरूरी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है, इसलिए बीच में हिम्मत न हारें। व्यापार करने वालों को फिलहाल नए निवेश के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों का आकलन करें। गुस्से पर नियंत्रण रखने से रिश्तों और कामकाज, दोनों में संतुलन बना रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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