{"_id":"6270c7a2ed3b9819a742eb6b","slug":"planet-transit-in-may-2022-grahon-ka-rashi-parivartan-these-zodiac-signs-will-get-benefits-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"राशि परिवर्तन 2022: मई महीने में चार प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन, इन पांच राशि वालों को होगा फायदा","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}

ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 03 May 2022 11:43 AM IST