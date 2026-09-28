आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वाले गुस्से पर नियंत्रण रखें, पढ़ें 29 सितंबर का राशिफल
आज किसी अहम मामले में फैसला लेते समय आपके मन में दुविधा बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने अनुभव और विवेक पर भरोसा करना बेहतर रहेगा।
विस्तार
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज किसी अहम मामले में फैसला लेते समय आपके मन में दुविधा बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने अनुभव और विवेक पर भरोसा करना बेहतर रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी और कई नए लोगों से संपर्क भी हो सकता है। हालांकि आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। छोटी-सी बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने से मामला अनावश्यक रूप से बढ़ सकता है।
कारोबार से जुड़े लोगों के सामने किसी समस्या का समाधान निकालने की स्थिति बन सकती है। साझेदार के साथ खुलकर चर्चा करने से गलतफहमियां दूर होंगी और काम को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। नए लोगों से परिचय बढ़ाते समय अपनी निजी या आर्थिक जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें। हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले उसकी नीयत और व्यवहार को समझना आपके हित में रहेगा।
मुख्य बिंदु:
- महत्वपूर्ण फैसलों में दुविधा रह सकती है
- अपने अनुभव पर भरोसा रखें
- गुस्से पर नियंत्रण बेहद जरूरी
- साझेदार से बातचीत कर समस्या सुलझाएं
- अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें
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