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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों की आज बढ़ सकती हैं परेशानियां, सेहत को लेकर रहें अलर्ट

Tue, 29 Sep 2026 05:15 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 29 Sep 2026 05:15 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 29 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज कोई अटका काम पूरा करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी किसी पुरानी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है।
Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को बड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। रिश्तों में चली आ रही खटास बातचीत और समझदारी से दूर हो सकती है। छात्रों को अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। आपका सामाजिक दायरा भी पहले से अधिक सक्रिय रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को आज सफलता मिल सकती है। आप अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा व्यापार में पुराने मनमुटाव को बातचीत के जरिए खत्म करने का प्रयास सफल हो सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के अधूर काम पूरे होंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और सही समय पर लिया गया फैसला लाभ दे सकता है। आपके अच्छे व्यवहार की लोग तारीफ कर सकते हैं। 

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Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसके अलावा संतान की संगति और गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आज बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है।

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