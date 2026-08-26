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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 27 August 2026 today scorpio horoscope in hindi

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों को रहना होगा सतर्क, पढ़ें आज का राशिफल

Thu, 27 Aug 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 27 Aug 2026 05:08 AM IST
सार

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण दिन रह सकता है। किसी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति से जुड़ा बड़ा फैसला आपके सामने आ सकता है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 27 August 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण दिन रह सकता है। किसी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति से जुड़ा बड़ा फैसला आपके सामने आ सकता है। नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले कागजात, नियम और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी होगा। बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम को पूरा करने में भी सफलता मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ कोई बैंकिंग कार्य आज आगे बढ़ सकता है, जिससे आपको राहत महसूस होगी। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और लेन-देन करते समय पूरी सावधानी बरतें।
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परिवार और रिश्तों की बात करें तो लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है। उनसे मिलकर आपको खुशी मिलेगी और पुरानी यादें भी ताजा हो सकती हैं। इस दौरान अपने कीमती सामान और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उन्हें लापरवाही से कहीं न छोड़ें। कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई सहकर्मी आपके खिलाफ गलत रणनीति या चाल चलने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी निजी जानकारी और जरूरी काम से जुड़ी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें। बिना जांचे किसी पर भरोसा न करें। अपनी मेहनत, अनुभव और समझदारी पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें।
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मुख्य बिंदु:

  • प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं।
  • संपत्ति से जुड़े फैसले में दस्तावेज जांचें।
  • बैंक का जरूरी काम पूरा हो सकता है।
  • लंबे समय बाद रिश्तेदार से मुलाकात होगी।
  • कीमती सामान और दस्तावेज संभालकर रखें।
  • कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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