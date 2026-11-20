वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज परिवार और सेहत, दोनों को पर्याप्त महत्व देना आपके लिए जरूरी होगा। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-सी बात पर नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बातचीत में प्रेम और धैर्य बनाए रखेंगे तो मामला आसानी से सुलझ जाएगा। कारोबारियों के लिए दिन विशेष रूप से उत्साहजनक रह सकता है। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता के दम पर कोई बड़ा ऑर्डर मिलने या नए व्यावसायिक अवसर सामने आने की संभावना है। हालांकि, इस सफलता के बीच वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि बढ़ते खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। गैरजरूरी खरीदारी को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। आज कारोबार में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन परिवार और अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।