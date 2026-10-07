आज का राशिफल: सिंह राशि वालों की पारिवारिक चिंता बढ़ सकती है, पढ़ें 8 अक्तूबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। परिवार से जुड़ी कोई पुरानी चिंता एक बार फिर सामने आ सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। हालांकि समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको शांत रहकर परिस्थितियों को समझना होगा। नौकरी या कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम आपको दूसरे शहर की यात्रा पर भेज सकता है। यह यात्रा व्यस्तता बढ़ाएगी, लेकिन भविष्य के लिए उपयोगी भी साबित हो सकती है।राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए दिन खास रह सकता है। किसी पद, नई जिम्मेदारी या सम्मान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। सफलता मिलने के बाद भी अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि अहंकार आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना या विवादित मामला कानूनी रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में कागजात और जरूरी दस्तावेजों को अच्छी तरह संभालकर रखें। किसी भी कदम से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।पारिवारिक चिंता बढ़ सकती हैकाम के सिलसिले में यात्रा संभवसामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिल सकता हैविरोधियों से सावधान रहेंप्रॉपर्टी विवाद में सतर्कता जरूरीयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।