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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 5 September 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि के जातकों की लोकप्रियता बढ़ सकती है, पढ़ें 5 सितंबर का राशिफल

Sat, 05 Sep 2026 05:05 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 05 Sep 2026 05:05 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए नए अवसर और आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। करियर से जुड़ा कोई आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकता है, जिसे सही रणनीति के साथ अपनाने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है।

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Aaj ka singh rashifal 5 September 2026 today leo horoscope in hindi
सिंह राशि - फोटो : amarujala

विस्तार
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए नए अवसर और आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। करियर से जुड़ा कोई आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकता है, जिसे सही रणनीति के साथ अपनाने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या ऐसी सूचना मिल सकती है, जो आपके पेशेवर जीवन की दिशा बदलने में मदद करे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो पुराने संस्थान से दोबारा काम का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है। ऑफिस में आपके काम और जिम्मेदारी के प्रति समर्पण से वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत होगा। हालांकि, आपकी प्रगति से कुछ सहकर्मी असहज हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। सामाजिक स्तर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी और लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।
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मुख्य बिंदु:
करियर: नया और लाभदायक अवसर मिल सकता है।
नौकरी: पुराने ऑफिस से ऑफर आने की संभावना।
सामाजिक जीवन: लोकप्रियता बढ़ सकती है।
सावधानी: विरोधियों से सतर्क रहें और ड्राइविंग में जल्दबाजी न करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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