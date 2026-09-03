Guru Grah Upay: कमजोर गुरु देता है करियर में अड़चन? शिक्षक दिवस पर करें ये 5 काम

1 of 9 शिक्षक दिवस 2026 - फोटो : amar ujala

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Guru Grah Upay: गुरु को ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, धन, भाग्य और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर अपने जीवन के गुरु, शिक्षक या मेंटर का सम्मान करने के साथ देवगुरु बृहस्पति से जुड़े कुछ उपाय करने की भी मान्यता है। आइए जानते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए कौन से आसान उपाय किए जा सकते हैं।

2 of 9 कमजोर गुरु के क्या लक्षण होते हैं? - फोटो : adobe stock

कमजोर गुरु के क्या लक्षण होते हैं?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुंडली में गुरु के कमजोर या पीड़ित होने पर व्यक्ति को जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके कुछ सामान्य संकेत इस प्रकार बताए जाते हैं: मेहनत और योग्यता के बावजूद करियर में अपेक्षित सफलता न मिलना।

नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में ग्रोथ बार-बार रुक जाना।

वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ संबंधों में परेशानी आना।

आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद धन का संचय न हो पाना।

महत्वपूर्ण फैसले लेते समय असमंजस या आत्मविश्वास की कमी महसूस होना।

शिक्षा और ज्ञान से जुड़े मामलों में बार-बार बाधाएं आना।

3 of 9 गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करें? - फोटो : freepik

गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करें?

शिक्षक और गुरुजनों का सम्मान करें

ज्योतिष में गुरु ग्रह का संबंध ज्ञान और शिक्षा से माना जाता है। इसलिए अपने शिक्षकों, माता-पिता, बड़े-बुजुर्गों और मार्गदर्शकों का सम्मान करना गुरु को प्रसन्न करने वाला उपाय माना जाता है। शिक्षक दिवस पर अपने पुराने शिक्षक या वर्तमान मेंटर से संपर्क करें और उनका आशीर्वाद लें। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कोई उपयोगी उपहार, जैसे किताब या पेन भी दे सकते हैं।

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4 of 9 गुरुवार को पीले रंग का इस्तेमाल करें - फोटो : adobe stock

गुरुवार को पीले रंग का इस्तेमाल करें

बृहस्पति ग्रह का संबंध पीले रंग से माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके अलावा भोजन में चने की दाल, बेसन या हल्दी जैसी पीली चीजों को शामिल किया जा सकता है। इस दिन सात्त्विक भोजन करने और नशे या तामसिक खान-पान से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है।

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5 of 9 हल्दी या केसर का तिलक लगाएं - फोटो : adobe stock