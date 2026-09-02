आज का राशिफल: सिंह राशि के जातकों को धैर्य से समस्याओं पर जीत मिलेगी, पढ़ें 3 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जो आपका ध्यान मुख्य काम से हटाने की कोशिश करेंगी। हालांकि यदि आप धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुश्किल परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे। लंबे समय से अटके हुए कामों को दोबारा शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए समय अच्छा है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी दिन सकारात्मक रहेगा। पूजा-पाठ, ध्यान या किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने से मन की बेचैनी कम हो सकती है।किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का मौका मिले तो पीछे न हटें। दूसरों के लिए किया गया आपका अच्छा काम आपको गहरी मानसिक संतुष्टि देगा। कारोबार में साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। पार्टनरशिप में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले दस्तावेज, शर्तें और आर्थिक पक्ष अच्छी तरह जांच लें। किसी की बात पर सिर्फ भरोसे के आधार पर निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। आर्थिक लेनदेन में भी सतर्क रहें और बिना पूरी जानकारी के किसी को पैसा देने से बचें।धैर्य से समस्याओं पर जीत मिलेगीअटके काम पूरे करने का अच्छा समयआध्यात्मिक गतिविधियों से शांति मिलेगीजरूरतमंद की मदद से संतोष मिलेगापार्टनरशिप में सावधानी जरूरीआर्थिक लेनदेन में सोच-समझकर कदम उठाएंयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।