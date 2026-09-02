आज का राशिफल: इन राशि के लोगों को रहना होगा अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आपके लिए 3 सितंबर

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए खास रहेगा और काम को लेकर उत्साह भरा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी। घर की सजावट या रेनोवेशन का विचार आज बना सकते हैं, जो आपको उत्साहित कर सकता है।

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वृषभ राशि

दिन आपके लिए खुशनुमा हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। परिवार की निजी बातों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखना आज बेहतर होगा। दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से आपको बचना होगा।

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मिथुन राशि

दिन खास रह सकता है। सुख-सुविधाओं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेने का मौका मिलेगा। भाई-बहनों के साथ हुई कोई महत्वपूर्ण चर्चा भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। कोई नया अवसर खुशियों का खूबसूरत मेल लेकर आ सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक मन को खुश कर सकती है। इस नए रिश्ते को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।

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