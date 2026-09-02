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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 3 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन राशि के लोगों को रहना होगा अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आपके लिए 3 सितंबर

Thu, 03 Sep 2026 06:12 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 03 Sep 2026 06:12 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 3 September: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 3 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए खास रहेगा और काम को लेकर उत्साह भरा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी। घर की सजावट या रेनोवेशन का विचार आज बना सकते हैं, जो आपको उत्साहित कर सकता है।
Today Prediction Horoscope of 3 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
दिन आपके लिए खुशनुमा हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। परिवार की निजी बातों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखना आज बेहतर होगा। दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से आपको बचना होगा।

Today Prediction Horoscope of 3 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
दिन खास रह सकता है। सुख-सुविधाओं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेने का मौका मिलेगा। भाई-बहनों के साथ हुई कोई महत्वपूर्ण चर्चा भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 3 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। कोई नया अवसर खुशियों का खूबसूरत मेल लेकर आ सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक मन को खुश कर सकती है। इस नए रिश्ते को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।

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Today Prediction Horoscope of 3 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको ऐसा सुकून देगा। आपका छोटा-सा प्रयास किसी के लिए बड़ी खुशी बन सकता है। आपके अच्छे व्यवहार की लोग तारीफ कर सकते हैं।

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