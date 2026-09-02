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आज का राशिफल: इन राशि के लोगों को रहना होगा अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आपके लिए 3 सितंबर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:12 AM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 3 September: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
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Aaj Ka Rashifal
- फोटो : अमर उजाला
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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए खास रहेगा और काम को लेकर उत्साह भरा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी। घर की सजावट या रेनोवेशन का विचार आज बना सकते हैं, जो आपको उत्साहित कर सकता है।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
दिन आपके लिए खुशनुमा हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। परिवार की निजी बातों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखना आज बेहतर होगा। दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से आपको बचना होगा।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मिथुन राशि
दिन खास रह सकता है। सुख-सुविधाओं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेने का मौका मिलेगा। भाई-बहनों के साथ हुई कोई महत्वपूर्ण चर्चा भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। कोई नया अवसर खुशियों का खूबसूरत मेल लेकर आ सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक मन को खुश कर सकती है। इस नए रिश्ते को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको ऐसा सुकून देगा। आपका छोटा-सा प्रयास किसी के लिए बड़ी खुशी बन सकता है। आपके अच्छे व्यवहार की लोग तारीफ कर सकते हैं।
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