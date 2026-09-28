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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 29 September 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वाले विरोधियों से सावधान रहें और धैर्य रखें, पढ़ें 29 सितंबर का राशिफल

Tue, 29 Sep 2026 05:05 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 29 Sep 2026 05:05 AM IST
सार

आज आपके लिए परिवार और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी रहेगा। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने या आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य और समझदारी उनकी कोशिशों को बेअसर कर सकती है।

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Aaj ka singh rashifal 29 September 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आपके लिए परिवार और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी रहेगा। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने या आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य और समझदारी उनकी कोशिशों को बेअसर कर सकती है। किसी भी विवाद में सीधे उलझने के बजाय शांत रहकर परिस्थिति को संभालना बेहतर होगा। संतान से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। उनकी संगति, दिनचर्या और गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि समय रहते किसी भी परेशानी को समझा जा सके। 
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परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने या छोटी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे सभी के बीच आपसी अपनापन बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में चल रही किसी परेशानी के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। हालांकि यही स्थिति आपको बेहतर विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आप सोच-समझकर कदम उठाते हैं, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए नई दिशा मिल सकती है।
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मुख्य बिंदु: 

  • विरोधियों से सावधान रहें, लेकिन धैर्य न खोएं
  • संतान की संगति पर ध्यान दें
  • परिवार संग यात्रा की योजना बन सकती है
  • नौकरी में बदलाव के विकल्प तलाशेंगे
  • समझदारी से मुश्किल परिस्थितियां संभलेंगी
     

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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