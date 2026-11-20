सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन को राहत मिलेगी। कारोबार से जुड़े लोग अपने पार्टनर के साथ भविष्य की नई योजनाओं पर बातचीत कर सकते हैं। सही रणनीति और आपसी सहयोग से इन योजनाओं के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं का आनंद लेने और मनपसंद भोजन का लुत्फ उठाने का अवसर भी मिलेगा। निवेश के कुछ नए विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन केवल उत्साह में आकर पैसा लगाने से बचें। हर योजना को अच्छी तरह समझने के बाद ही निर्णय लें। आर्थिक लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और उसकी खुशी आपके व्यवहार में भी दिखाई देगी। आज अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी बचत और भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।