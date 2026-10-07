8 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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आज का पंचांग- 08 अक्तूबर 2026 तिथि त्रयोदशी 22:18 तक नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 21:18 तक प्रथम करण गारा 10:45 तक द्वितीय करण वणिजा 22:18 तक पक्ष कृष्ण वार गुरुवार योग शुक्ला 24:51 तक सूर्योदय 06:17 सूर्यास्त 17:52 चंद्रमा सिंह राशि में राहुकाल 13:31 − 14:58 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास आश्विन शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:41 − 12:28

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

11:41 − 12:28



चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 8 अक्तूबर 2026

सूर्योदय का समय- 06:17

सूर्यास्त का समय- 17:52

चन्द्रोदय- 03:46

चन्द्रास्त- 16:29



आज का अशुभ मुहूर्त - 8 अक्तूबर 2026

गुलिक काल: 09:11 − 10:38

राहुकाल: 13:31 − 14:58

यमगण्ड: 06:17 − 07:44



8 अक्तूबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया

शुभ- 06:16 - 07:43

रोग - 07:43 - 09:10

उद्वेग -09:10 - 10:37

चर - 10:37 - 12:04

लाभ- 12:04 - 13:31

अमृत -13:31 - 14:57

काल - 14:57 - 16:24

शुभ- 16:24 - 17:51



8 अक्तूबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया

अमृत- 17:51 - 19:24

चर- 19:24 - 20:58

रोग - 20:58 - 22:31

काल - 22:31 - 00:04, 09 अक्तूबर

लाभ - 00:04 - 01:37, 09 अक्तूबर

उद्वेग - 01:37 - 03:10, 09 अक्तूबर

शुभ- 03:10 - 04:44, 09 अक्तूबर

अमृत- 04:44 - 06:17, 09 अक्तूबर



Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक? विज्ञापन

सूर्योदय का समय- 06:17सूर्यास्त का समय- 17:52चन्द्रोदय-चन्द्रास्त-गुलिक काल:राहुकाल:यमगण्ड:शुभ- 06:16 - 07:43रोग - 07:43 - 09:10उद्वेग -09:10 - 10:37चर - 10:37 - 12:04लाभ- 12:04 - 13:31अमृत -13:31 - 14:57काल - 14:57 - 16:24शुभ- 16:24 - 17:51अमृत- 17:51 - 19:24चर- 19:24 - 20:58रोग - 20:58 - 22:31काल - 22:31 - 00:04, 09 अक्तूबरलाभ - 00:04 - 01:37, 09 अक्तूबरउद्वेग - 01:37 - 03:10, 09 अक्तूबरशुभ- 03:10 - 04:44, 09 अक्तूबरअमृत- 04:44 - 06:17, 09 अक्तूबर

गुरुवारअक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्ला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव होते हैं। आइए जानते हैं 08 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।