7 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

आज का पंचांग- 07 अक्तूबर 2026 तिथि द्वादशी 23:18 तक नक्षत्र मघा 21:38 तक प्रथम करण कौवाला 11:55 तक द्वितीय करण तैतिल 23:18 तक पक्ष कृष्ण वार बुधवार योग शुभा 26:45 तक सूर्योदय 06:17 सूर्यास्त 17:53 चंद्रमा सिंह राशि में राहुकाल 12:05 − 13:32 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास आश्विन शुभ मुहूर्त अभिजीत कोई नहीं

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

कोई नहीं



चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 7 अक्तूबर 2026

सूर्योदय का समय-06:17

सूर्यास्त का समय- 17:53

चन्द्रोदय- 02:44

चन्द्रास्त- 15:57



आज का अशुभ मुहूर्त - 7 अक्तूबर 2026

गुलिक काल: 10:38 − 12:05

राहुकाल: 12:05 − 13:32

यमगण्ड: 07:44 − 09:11



7 अक्तूबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया

लाभ- 06:16 - 07:43

अमृत -07:43 - 09:10

काल - 09:10 - 10:37

शुभ- 10:37 - 12:04

रोग - 12:04 - 13:31

उद्वेग -13:31 - 14:58

चर - 14:58 - 16:25

लाभ- 16:25 - 17:52



7 अक्तूबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया

उद्वेग - 17:52 - 19:25

शुभ- 19:25 - 20:58

अमृत- 20:58 - 22:31

चर- 22:31 - 00:04, 08 अक्तूबर

रोग - 00:04 - 01:37, 08 अक्तूबर

काल - 01:37 - 03:10, 08 अक्तूबर

लाभ - 03:10 - 04:43, 08 अक्तूबर

उद्वेग - 04:43 - 06:16, 08 अक्तूबर

Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक? विज्ञापन

कोई नहींसूर्योदय का समय-06:17सूर्यास्त का समय- 17:53चन्द्रोदय-चन्द्रास्त-गुलिक काल:राहुकाल:यमगण्ड:लाभ- 06:16 - 07:43अमृत -07:43 - 09:10काल - 09:10 - 10:37शुभ- 10:37 - 12:04रोग - 12:04 - 13:31उद्वेग -13:31 - 14:58चर - 14:58 - 16:25लाभ- 16:25 - 17:52उद्वेग - 17:52 - 19:25शुभ- 19:25 - 20:58अमृत- 20:58 - 22:31चर- 22:31 - 00:04, 08 अक्तूबररोग - 00:04 - 01:37, 08 अक्तूबरकाल - 01:37 - 03:10, 08 अक्तूबरलाभ - 03:10 - 04:43, 08 अक्तूबरउद्वेग - 04:43 - 06:16, 08 अक्तूबर

बुधवारअक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और शुभा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव होते हैं। आइए जानते हैं 07 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।