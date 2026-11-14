15 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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आज का पंचांग- 15 नवंबर 2026 तिथि षष्ठी 26:00 तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 23:19 तक प्रथम करण कौवाला 12:43 तक द्वितीय करण तैतिल 26:00 तक पक्ष शुक्ल वार रविवार योग गांदा 31:12 तक सूर्योदय 06:42 सूर्यास्त 17:21 चंद्रमा मकर राशि में राहुकाल 16:01 − 17:21 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास कार्तिक शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:40 − 12:23

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

11:40 − 12:23



चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 15 नवंबर 2026

सूर्योदय का समय- 06:42

सूर्यास्त का समय- 17:21

चन्द्रोदय- 11:35

चन्द्रास्त- 22:16



आज का अशुभ मुहूर्त - 15 नवंबर 2026

गुलिक काल: 14:41 − 16:01

राहुकाल: 16:01 − 17:21

यमगण्ड: 12:02 − 13:21



15 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया उद्वेग- 06:38 AM - 07:59 AM

चर- 07:59 AM - 09:20 AM

लाभ- 09:20 AM - 10:41 AM

अमृत- 10:41 AM - 12:02 PM

काल- 12:02 PM - 01:22 PM

शुभ- 01:22 PM - 02:43 PM

रोग- 02:43 PM - 04:04 PM

उद्वेग- 06:38 AM - 07:59 AM

उद्वेग- 04:04 PM - 05:25 PM 15 नवंबर 2026, रात का चौघड़िया लाभ- 05:25 - 07:04

उद्वेग- 07:04 - 08:44

शुभ- 05:25 PM - 07:04 PM

अमृत- 07:04 PM - 08:43 PM

चर- 08:43 PM - 10:23 PM

रोग- 10:23 PM - 12:02 AM, 16 नवंबर

काल- 12:02 AM - 01:41, 16 नवम्बर

लाभ- 01:41 AM - 03:21 AM, 16 नवम्बर

उद्वेग- 03:21 AM - 05:00 AM, 16 नवम्बर

शुभ- 05:00 AM, - 06:39 AM, 16 नवम्बर साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल सूर्योदय का समय- 06:42सूर्यास्त का समय- 17:21चन्द्रोदय- 11:35चन्द्रास्त- 22:16गुलिक काल:राहुकाल:यमगण्ड:

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15 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 15 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।