15 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 14 Nov 2026 05:42 PM IST
सार
15 November Ka Panchang: 15 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 15 November 2026: 15 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 15 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:40 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 15 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:42
सूर्यास्त का समय- 17:21
चन्द्रोदय- 11:35
चन्द्रास्त- 22:16
आज का अशुभ मुहूर्त - 15 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:41 − 16:01
राहुकाल: 16:01 − 17:21
यमगण्ड: 12:02 − 13:21
15 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
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आज का पंचांग- 15 नवंबर 2026
|तिथि
|षष्ठी
|26:00 तक
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|23:19 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|12:43 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|26:00 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|रविवार
|योग
|गांदा
|31:12 तक
|सूर्योदय
|06:42
|सूर्यास्त
|17:21
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|16:01 − 17:21
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:40 − 12:23
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:40 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 15 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:42
सूर्यास्त का समय- 17:21
चन्द्रोदय- 11:35
चन्द्रास्त- 22:16
आज का अशुभ मुहूर्त - 15 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:41 − 16:01
राहुकाल: 16:01 − 17:21
यमगण्ड: 12:02 − 13:21
15 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
- उद्वेग- 06:38 AM - 07:59 AM
- चर- 07:59 AM - 09:20 AM
- लाभ- 09:20 AM - 10:41 AM
- अमृत- 10:41 AM - 12:02 PM
- काल- 12:02 PM - 01:22 PM
- शुभ- 01:22 PM - 02:43 PM
- रोग- 02:43 PM - 04:04 PM
- उद्वेग- 06:38 AM - 07:59 AM
- उद्वेग- 04:04 PM - 05:25 PM
- लाभ- 05:25 - 07:04
- उद्वेग- 07:04 - 08:44
- शुभ- 05:25 PM - 07:04 PM
- अमृत- 07:04 PM - 08:43 PM
- चर- 08:43 PM - 10:23 PM
- रोग- 10:23 PM - 12:02 AM, 16 नवंबर
- काल- 12:02 AM - 01:41, 16 नवम्बर
- लाभ- 01:41 AM - 03:21 AM, 16 नवम्बर
- उद्वेग- 03:21 AM - 05:00 AM, 16 नवम्बर
- शुभ- 05:00 AM, - 06:39 AM, 16 नवम्बर
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