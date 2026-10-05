6 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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आज का पंचांग- 06 अक्तूबर 2026 तिथि एकादशी 24:35 तक नक्षत्र आश्लेषा 22:15 तक प्रथम करण बावा 13:21 तक द्वितीय करण बालवा 24:35 तक पक्ष कृष्ण वार मंगलवार योग सिद्ध 07:13 तक सूर्योदय 06:16 सूर्यास्त 17:54 चंद्रमा कर्क राशि में राहुकाल 15:00 − 16:27 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास आश्विन शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:42 − 12:28

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

11:42 − 12:28



चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 06 अक्तूबर 2026

सूर्योदय का समय-06:16

सूर्यास्त का समय- 17:54

चन्द्रोदय- 01:40

चन्द्रास्त- 15:22



आज का अशुभ मुहूर्त - 06 अक्तूबर 2026

गुलिक काल: 12:05 − 13:32

राहुकाल: 15:00 − 16:27

यमगण्ड: 09:11 − 10:38



6 अक्तूबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया

रोग - 06:15 - 07:43

उद्वेग -07:43 - 09:10

चर - 09:10 - 10:37

लाभ- 10:37 - 12:04

अमृत -12:04 - 13:32

काल - 13:32 - 14:59

शुभ- 14:59 - 16:26

रोग - 16:26 - 17:53



6 अक्तूबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया

काल - 17:53 - 19:26

लाभ - 19:26 - 20:59

उद्वेग - 20:59 - 22:32

शुभ- 22:32 - 00:05, 07 अक्तूबर

शुभ- 17:56 - 19:28

अमृत -00:05 - 01:37, 07 अक्तूबर

चर- 01:37 - 03:10, 07 अक्तूबर

रोग - 03:10 - 04:43, 07 अक्तूबर

काल - 04:43 - 06:16, 07 अक्तूबर



Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक? विज्ञापन

11:42 − 12:28सूर्योदय का समय-06:16सूर्यास्त का समय- 17:54चन्द्रोदय-चन्द्रास्त-गुलिक काल:राहुकाल:यमगण्ड:रोग - 06:15 - 07:43उद्वेग -07:43 - 09:10चर - 09:10 - 10:37लाभ- 10:37 - 12:04अमृत -12:04 - 13:32काल - 13:32 - 14:59शुभ- 14:59 - 16:26रोग - 16:26 - 17:53काल - 17:53 - 19:26लाभ - 19:26 - 20:59उद्वेग - 20:59 - 22:32शुभ- 22:32 - 00:05, 07 अक्तूबरशुभ- 17:56 - 19:28अमृत -00:05 - 01:37, 07 अक्तूबरचर- 01:37 - 03:10, 07 अक्तूबररोग - 03:10 - 04:43, 07 अक्तूबरकाल - 04:43 - 06:16, 07 अक्तूबर

मंगलवार6 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्र देव होते हैं। आइए जानते हैं 06 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।