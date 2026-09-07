आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले विरोधियों की बातों में आने से बचें, पढ़ें 8 सितंबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और परिस्थितियों को सही ढंग से परखने की क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपने अनुभव और विवेक पर भरोसा रखें।परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान जा सकता है। संतान के करियर या भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। ऐसे में उनकी रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला करना उचित रहेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता अधिक रह सकती है। किसी जरूरी काम को समय पर पूरा करने के लिए जूनियर या सहकर्मियों का सहयोग लेना पड़ सकता है और उनका साथ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। लगातार काम करने के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें।सूझबूझ से लिए गए फैसले दिलाएंगे लाभविरोधियों की बातों में आने से बचेंसंतान के करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला संभवकार्यक्षेत्र में जूनियर का मिलेगा सहयोगघर में विवाह या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती हैयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।