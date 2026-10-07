आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें 8 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन राशि वालों के लिए आज प्रगति के नए अवसर सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता को पहचान मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों और करीबी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना आसान होगा। कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला स्थिति को संभाल सकता है।निवेश के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि शेयर बाजार में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं तो केवल किसी की बात सुनकर निर्णय न लें। बाजार की स्थिति और जोखिम को अच्छी तरह समझने के बाद ही कदम उठाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई छोटी परेशानी परेशान कर सकती है, लेकिन समय रहते ध्यान देने पर जल्द राहत मिलने की संभावना है। आपके किसी अच्छे कार्य की प्रशंसा हो सकती है और समाज या कार्यक्षेत्र में सम्मान भी मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बना रहेगा।तरक्की के नए अवसर मिलेंगेदोस्तों का सहयोग मिलेगाकारोबार में सूझबूझ से लाभनिवेश में जल्दबाजी से बचेंअच्छे काम के लिए सम्मान मिल सकता हैयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।