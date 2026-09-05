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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 6 September 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है दिन, पढ़ें 6 सितंबर का राशिफल

Sun, 06 Sep 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 06 Sep 2026 05:01 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। दिन की शुरुआत में किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से जुड़ी खबर आपको भावुक या थोड़ा परेशान कर सकती है।

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Aaj ka mesh rashifal 6 September 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। दिन की शुरुआत में किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से जुड़ी खबर आपको भावुक या थोड़ा परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें और जरूरी बातों पर ही ध्यान केंद्रित करें। कारोबार की बात करें तो आज किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी शुरू करने का मौका मिल सकता है। सही जांच-पड़ताल और समझदारी से लिया गया फैसला आगे चलकर अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं, पहले से बनाई गई किसी योजना पर दोबारा काम शुरू करने से भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
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आर्थिक मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। छोटी-छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से महीने का बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए गैरजरूरी खरीदारी को टालना बेहतर रहेगा। मौसम में बदलाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए खान-पान और आराम का ध्यान रखें।
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मुख्य बिंदु:
कारोबार: नई साझेदारी लाभ दे सकती है।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें।
परिवार: रिश्तेदार से जुड़ी खबर चिंता बढ़ा सकती है।
सेहत: मौसम के कारण परेशानी संभव है।
सलाह: भावनाओं के बजाय समझदारी से फैसले लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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