आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा दिन, सेहत का रखें ध्यान
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 28 Nov 2026 05:24 AM IST
सार
किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल होने से बचें। अच्छी बात यह है कि बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना भी प्राप्त हो सकती है।
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विस्तार
मीन राशि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और यह जल तत्व की राशि है। इस राशि के लोग कल्पनाशील, दयालु और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आते हैं। मीन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच और सहज समझ इन्हें खास बनाती है। इनके लिए पुखराज धारण करना शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज परिवार से जुड़ी कुछ उलझनें मन को परेशान कर सकती हैं। भाई-बहनों के बीच किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद या तनाव पैदा होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय सभी की बात सुनकर समझदारी से समाधान निकालने का प्रयास करें। संतान के व्यवहार को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। उसे डांटने या दबाव बनाने के बजाय प्यार से समझाना अधिक प्रभावी रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ माहौल बनाने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों और व्यवहार को लेकर सतर्क रहें। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल होने से बचें। अच्छी बात यह है कि बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना भी प्राप्त हो सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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