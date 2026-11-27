आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 28 Nov 2026 05:18 AM IST
सार
किसी मांगलिक कार्य की तैयारी शुरू हो सकती है। अपनों के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनने से रिश्तों में नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा। आज नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ परिवार के सुखद पलों का आनंद लेना भी आपके लिए खास रहेगा।
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विस्तार
कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और इसे वायु तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और समाज के प्रति जागरूक होते हैं। ये अक्सर चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं और नए विचारों के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। कुंभ राशि के जातकों को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है और ये बदलाव को अपनाने की क्षमता रखते हैं। इनके लिए नीलम धारण करना शुभ माना जाता है।
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कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
आज आपकी मेहनत और नए विचार सफलता की राह आसान बना सकते हैं। कारोबार में कुछ अलग करने या काम करने के नए तरीके अपनाने का विचार मन में आ सकता है। यदि आप अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू करते हैं, तो इससे कामकाज में प्रगति हो सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझने की संभावना है, जिससे मन को बड़ी राहत मिलेगी। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने से खुशियों का माहौल बनेगा। परिवार में शादी-विवाह से संबंधित कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है और किसी मांगलिक कार्य की तैयारी भी शुरू हो सकती है। अपनों के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनने से रिश्तों में नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा। आज नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ परिवार के सुखद पलों का आनंद लेना भी आपके लिए खास रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपकी मेहनत और नए विचार सफलता की राह आसान बना सकते हैं। कारोबार में कुछ अलग करने या काम करने के नए तरीके अपनाने का विचार मन में आ सकता है। यदि आप अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू करते हैं, तो इससे कामकाज में प्रगति हो सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझने की संभावना है, जिससे मन को बड़ी राहत मिलेगी। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने से खुशियों का माहौल बनेगा। परिवार में शादी-विवाह से संबंधित कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है और किसी मांगलिक कार्य की तैयारी भी शुरू हो सकती है। अपनों के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनने से रिश्तों में नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा। आज नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ परिवार के सुखद पलों का आनंद लेना भी आपके लिए खास रहेगा।
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