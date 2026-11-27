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मेष राशि को ज्योतिष में पहली राशि माना जाता है। इसके स्वामी मंगल हैं, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मेष अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के लोग जोश, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इनका बेबाक अंदाज और अपने दम पर आगे बढ़ने की सोच इन्हें अलग पहचान देती है। मेष राशि के जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता भी काफी अच्छी होती है। इनके लिए मूंगा रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।आज पुराने रिश्तों की मिठास के साथ जीवन में नई खुशियों का आगमन हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते दिनों की खूबसूरत यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न हो जाएगा। घर में किसी नए मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी और परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। उनसे खुलकर बातचीत करने से आप उनकी भावनाओं और मन की बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि, संतान के करियर या भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। ऐसे में उसे सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। अच्छी बात यह है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे मन में खुशी और संतोष का भाव रहेगा। आज परिवार के साथ बिताए गए पल आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।