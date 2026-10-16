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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 17 October 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वाले लापरवाही से बचें, पढ़ें 17 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 17 Oct 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 17 Oct 2026 05:12 AM IST
सार

आज का दिन दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटने का अवसर लेकर आ सकता है। मित्रों के साथ मुलाकात, बातचीत या मनपसंद भोजन का आनंद लेने से आपका मूड अच्छा रहेगा।

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Aaj ka meen rashifal 17 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज का दिन दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटने का अवसर लेकर आ सकता है। मित्रों के साथ मुलाकात, बातचीत या मनपसंद भोजन का आनंद लेने से आपका मूड अच्छा रहेगा। लंबे समय से किसी सरकारी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आगमन या परिवार में नए सदस्य के आने से उत्सव जैसा माहौल बन सकता है। हालांकि, कारोबार से जुड़े लोगों को किसी महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देने में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
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ऐसे में धैर्य बनाए रखें और सभी जरूरी शर्तों की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहें। यदि कोई परेशानी लगातार बनी हुई है, तो समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर होगा। दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें।
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मुख्य बिंदु:
परिवार: घर में मेहमान के आने से खुशियां बढ़ सकती हैं।
मित्रता: दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
सरकारी काम: लंबित कार्य में प्रगति संभव है।
व्यापार: महत्वपूर्ण सौदे में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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