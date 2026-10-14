आज का राशिफल: मीन राशि वालों को कारोबार में लाभ मिल मिल सकते हैं, पढ़ें 15 अक्तूबर का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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मीन राशि के जातकों के लिए आज सावधानी और धैर्य के साथ काम करना जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश गलती का कारण बन सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के बाद उनकी अच्छी तरह जांच कर लें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। अनजाने में कही गई कोई बात आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी बात स्पष्ट और विनम्रता से रखें।पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। कहीं घूमने जाने की योजना बनने से मन प्रसन्न रहेगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत मिलेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, यात्रा के दौरान या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात में ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में नए अवसरों का रास्ता खोल दे। इसलिए नए संपर्कों और उपयोगी जानकारियों को गंभीरता से लें। सोच-समझकर उठाए गए कदम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।करियर: काम पूरा करने के बाद उसकी जांच जरूर करें।व्यापार: कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है।पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है।सावधानी: वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और यात्रा के दौरान मिलने वाली उपयोगी जानकारी पर ध्यान दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।