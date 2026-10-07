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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 8 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों के लिए अतिरिक्त आय के रास्ते खुल सकते हैं, पढ़ें 8 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 08 Oct 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 08 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से आज का दिन राहत देने वाला हो सकता है। आय के नियमित साधनों के अलावा किसी अतिरिक्त स्रोत से धन प्राप्त होने की संभावना है।

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Aaj ka makar rashifal 8 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से आज का दिन राहत देने वाला हो सकता है। आय के नियमित साधनों के अलावा किसी अतिरिक्त स्रोत से धन प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि पैसा आने के साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बिना योजना के खरीदारी या अनावश्यक खर्च करने से बचें। बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इससे परिवार का माहौल शांत और सकारात्मक रहेगा।
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परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ यदि कुछ समय से मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। बातचीत और आपसी समझ से रिश्ते में फिर से मिठास लौट सकती है। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेष रूप से खान-पान पर नियंत्रण रखें और असंतुलित भोजन से दूरी बनाएं। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है
खर्चों पर नियंत्रण रखें
घर में धार्मिक आयोजन संभव
जीवनसाथी से रिश्ते बेहतर होंगे
खान-पान पर विशेष ध्यान दें

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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